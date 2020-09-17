Європарламент проголосував за санкції проти Лукашенка та Росії

Європарламент не визнав Олександра Лукашенка президентом Білорусі, вимагаючи ввести санкції проти нього і росіян, які співпрацювали з білоруською владою.

Про це в Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

Також Європарламент закликав знайти і заморозити європейські активи фігурантів розслідувань російського опозиціонера Олексія Навального та ввести додаткові санкції проти РФ.

Резолюція щодо Білорусі

У резолюції щодо Білорусі йдеться мова, що євродепутати підтримують діяльність Координаційної ради на чолі зі Світланою Тихановською, названою "перехідним представництвом народу" і відкритою до діалогу з усіма політичними і громадськими силами.

Резолюція закликало керівництво Євросоюзу сприяти раді, а також вимагає негайного звільнення його членів, які перебувають під вартою. У документі зазначено, що необхідно звільнити політв'язнів і всіх осіб, які зазнали безпідставних затримань. Також потрібно провести незалежне розслідування всіх випадків катувань і пов'язаної з протестами загибелі людей.

Крім того, Європарламент закликав відмовитися від фінансової підтримки білоруського режиму, в тому числі кредитування по лінії Європейського інвестиційного банку та Європейського банку реконструкції та розвитку, одночасно з цим підтримуючи правозахисників, активістів і представників громадянського суспільства Білорусі.

Також в резолюції зазначено, що потрібно підтримати громадян Білорусі, які звертаються за притулком в ЄС, студентів, відрахованих з вишів за активну громадянську позицію.

Відзначимо, що опозиція в Білорусі, представлена Координаційною радою, з високою ймовірністю отримає премію Сахарова, яку вручає Європарламент, повідомив Джозвяк.

"Уже "підтверджено": білоруська опозиція в цьому році виграє премію Сахарова з підтримкою 3 основних політичних груп (Європарламенту – Ред.)", – зазначив кореспондент.

Премія Сахарова за свободу думки є щорічною нагородою Європейського парламенту. Вона заснована 1988 року і вручається в 4 областях, зокрема в області захисту прав людини і його основних свобод. У 2019 премію отримав український режисер і колишній бранець Кремля Олег Сенцов.

Резолюція щодо Росії

Щодо Навального, то Європарламент також схвалив резолюцію, в якій закликав до проведення міжнародного розслідування отруєння російського опозиціонера, назвавши спробою замаху на його життя.

Європарламентарі підкреслили, що спроба вбивства Навального стала "частиною систематичних зусиль, спрямованих на те, щоб змусити замовкнути його і інші критичні голоси" в Росії.

У резолюції також міститься заклик до керівництва ЄС скласти список нових обмежувальних заходів відносно Росії та розширити вже існуючі санкції, в тому числі використовувати санкційні механізми проти осіб, які стали об'єктом розслідувань Фонду боротьби з корупцією, заснованого Навальним.

Пояснимо, що прийняті резолюції відноситься до розряду "незаконодавчих". Документи несуть рекомендаційний характер, необов'язковий до виконання інститутами ЄС та урядами держав-членів, але служить для них політичним орієнтиром.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Європарламенті повідомили про загрозу для безвізового режиму України з ЄС у зв'язку з проблемною процедурою відбору керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.