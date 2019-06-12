ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
СвітСпорт

/Новини економіки

ЄС покарає Росію санкціями ще на рік через Крим: усі подробиці

55.8тЧитати матеріал російською

Посли Європейського Союзу ухвалили рішення продовжити ще на один рік санкції, введені за анексію Криму Російською Федерацією.

Відповідні заходи були вжиті у середу, 12 червня, у Брюсселі в рамках засідання Комітету постійних представників (COREPER), передає "Інтерфакс-Україна".

Тепер рішення про санкції проти Росії має бути затверджене Радою ЄС. Очікується, що це відбудеться вже наступного тижня.

Новини
"Покарати Росію": Лавров поскаржився на санкції США

Дані обмежувальні заходи були введені у червні 2014 року і продовжуються на рік. Востаннє таке рішення було ухвалене у червні 2018 року.

"Вітаю узгодження постпредами країн Європейського Союзу рішення про продовження "кримських санкцій" і сподіваюся на його швидке затвердження", — пише у Twitter постпред України при Раді Європи Микола Точицький.

"Закликаю ЄС посилити тиск на Росію у відповідь на нові репресії проти кримських татар і указ керівництва РФ про "паспортизації" українців у Криму", — резюмував він.

Вітаю погодження постпредами країн ЄС рішення про продовження "кримських санкцій" та сподіваюсь на його швидке затвердження @EUCouncil.Закликаю ЄС посилити тиск на РФ у відповідь на нові репресії проти кримських татар і Указ керівництва РФ про "паспортизацію" українців Криму

— Mykola Tochytskyi (@tochytskyi) 12 червня 2019 р.

Екс-заступник глави Адміністрації президента з питань міжнародної політики Костянтин Єлісєєв зазначив, що наступним важливим завданням стане продовження секторальних санкцій проти Росії на червневій Європейській Раді.

"Надважливо зберігати чітку та ініціативну позицію України щодо протидії російській агресії!" — зазначив він у Twitter.

Очікувана новина з Брюсселя - посли ЄС вирішили продовжити на рік "кримський пакет" санкцій. Наступний виклик - продовження секторальних санкцій проти Росії на червневій Європейській Раді. Надважливо зберігати чітку і ініціативну позицію України щодо протидії російській агресії!

— Kostiantyn Yelisieiev (@k_yelisieiev) 12 червня 2019 р.

Рішення про санкції проти Росії має бути затверджене Радою ЄС

Рішення про санкції проти Росії має бути затверджене Радою ЄС

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 грудня 2018 року набуло чинності рішення Євросоюзу щодо продовження економічних санкцій проти Росії на півроку, до 31 липня 2019-го.

Обмежувальні заходи проти Росії спрямовані на фінансовий, енергетичний та оборонний сектори, а також на сфери, пов'язані із виробництвом товарів подвійного призначення.

ЄС покарає Росію санкціями ще на рік через Крим: усі подробиці

Також проти Росії до кінця липня 2019-го (рішення можуть продовжити) діють такі обмеження проти Кремля:

  • обмеження доступу до первинного та вторинного ринків капіталу ЄС для 5 основних державних фінансових інститутів та їхніх контрольних дочірніх компаній, створених за межами ЄС, а також для трьох найбільших російських енергетичних і трьох оборонних компаній;

  • заборона на експорт та імпорт торгівлі зброєю;

  • заборона на експорт товарів подвійного призначення для військових цілей або кінцевих споживачів у Росії;

  • обмеження доступу Росії до деяких чутливих технологій і послуг, які можуть бути використані для видобутку й розвідки нафти.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Санкції проти Росії" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Санкції проти Росіїанексія Криму
Місце
Україна
Тег
Європейський Союз
Поділитися у Facebook
174
Коментарі
88
119
Смішно
75
Цікаво
15
Сумно
17
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Иванов Петр
Иванов Петр
А когда украина введёт ссанкции против России? Украинских товаров на полках российских магазинов меньше не становится, а украинских блядей и рабочих даже больше стало.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Иванова Алена
Иванова Алена
Cпаcи6о вcем тeм, кто пoкaзал мнe чyдо-caйт WWW.PLANOSPOTIFY.COM/n6o3plv Пpoстo пpoйдя пpостой oпpoc пoлучилa пoчти полyгoдовyю зaрплатy)) Пoльзуйтесь, пoкa еще eсть возможнocть=)
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Нэмырыч Зорян
Нэмырыч Зорян
В ...ОПУ ЗАСУНЬТЕ СЕБЕ ЭТИ САНКЦИИ ! ОНИ НЕ ДЕЙСТВУЮТ ! ЕВРОПА САМА СЕБЯ ИЗНАСИЛОВАЛА ЭТИМИ САНКЦИЯМИ ! МАЗОХИСТЫ КАКИЕ-ТО !
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

ads pixel