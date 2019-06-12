ЄС покарає Росію санкціями ще на рік через Крим: усі подробиці

Посли Європейського Союзу ухвалили рішення продовжити ще на один рік санкції, введені за анексію Криму Російською Федерацією.

Відповідні заходи були вжиті у середу, 12 червня, у Брюсселі в рамках засідання Комітету постійних представників (COREPER), передає "Інтерфакс-Україна".

Тепер рішення про санкції проти Росії має бути затверджене Радою ЄС. Очікується, що це відбудеться вже наступного тижня.

Дані обмежувальні заходи були введені у червні 2014 року і продовжуються на рік. Востаннє таке рішення було ухвалене у червні 2018 року.

"Вітаю узгодження постпредами країн Європейського Союзу рішення про продовження "кримських санкцій" і сподіваюся на його швидке затвердження", — пише у Twitter постпред України при Раді Європи Микола Точицький.

"Закликаю ЄС посилити тиск на Росію у відповідь на нові репресії проти кримських татар і указ керівництва РФ про "паспортизації" українців у Криму", — резюмував він.

Вітаю погодження постпредами країн ЄС рішення про продовження "кримських санкцій" та сподіваюсь на його швидке затвердження @EUCouncil.Закликаю ЄС посилити тиск на РФ у відповідь на нові репресії проти кримських татар і Указ керівництва РФ про "паспортизацію" українців Криму — Mykola Tochytskyi (@tochytskyi) 12 червня 2019 р.

Екс-заступник глави Адміністрації президента з питань міжнародної політики Костянтин Єлісєєв зазначив, що наступним важливим завданням стане продовження секторальних санкцій проти Росії на червневій Європейській Раді.

"Надважливо зберігати чітку та ініціативну позицію України щодо протидії російській агресії!" — зазначив він у Twitter.

Очікувана новина з Брюсселя - посли ЄС вирішили продовжити на рік "кримський пакет" санкцій. Наступний виклик - продовження секторальних санкцій проти Росії на червневій Європейській Раді. Надважливо зберігати чітку і ініціативну позицію України щодо протидії російській агресії! — Kostiantyn Yelisieiev (@k_yelisieiev) 12 червня 2019 р.

Рішення про санкції проти Росії має бути затверджене Радою ЄС

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 грудня 2018 року набуло чинності рішення Євросоюзу щодо продовження економічних санкцій проти Росії на півроку, до 31 липня 2019-го.

Обмежувальні заходи проти Росії спрямовані на фінансовий, енергетичний та оборонний сектори, а також на сфери, пов'язані із виробництвом товарів подвійного призначення.

Також проти Росії до кінця липня 2019-го (рішення можуть продовжити) діють такі обмеження проти Кремля:

обмеження доступу до первинного та вторинного ринків капіталу ЄС для 5 основних державних фінансових інститутів та їхніх контрольних дочірніх компаній, створених за межами ЄС, а також для трьох найбільших російських енергетичних і трьох оборонних компаній;

заборона на експорт та імпорт торгівлі зброєю;

заборона на експорт товарів подвійного призначення для військових цілей або кінцевих споживачів у Росії;

обмеження доступу Росії до деяких чутливих технологій і послуг, які можуть бути використані для видобутку й розвідки нафти.

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