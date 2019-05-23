Європа завдала нищівного удару по газопроводу Путіна

Газова директива Європейського Союзу, яка зачіпає проект російського газопроводу в обхід України "Північний потік-2", після внесення до неї змін офіційно набула чинності.

"Легальне застосування доопрацьованої Газової директиви ЄС почалося з сьогоднішнього дня", – повідомила офіційний представник Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен на брифінгу в Брюсселі, передає ТАСС.

"З цього моменту запущена процедура адаптації національних законодавств держав Європейського Союзу, яка триватиме протягом дев'яти місяців", – додала вона.

Водночас офіційний представник Єврокомісії відмовилася відповідати на уточнюючі питання журналістів щодо аспектів застосування даного документа, в тому числі до газопроводу "Північний потік-2".

Ітконен заявила, що утримається від юридичних коментарів у день коли документ набув чинності.

Газова директива ЄС офіційно набула чинності

Газопровід "Північний потік-2" пройде Балтійським морем, з'єднавши постачальників у Росії зі споживачами у Європі. Його протяжність становитиме понад 1,2 тис. км, пропускна спроможність — 55 млрд куб. м газу на рік. Дві гілки газопроводу мають бути побудовані до кінця 2019 року.

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав — України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн — через виняткові економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проект оцінюють у 9,5 мільярдів євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 мільйонів євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів — 4,75 мільярда євро.

Росія прокладає газові маршрути в обхід України

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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