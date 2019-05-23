Європа завдала нищівного удару по газопроводу Путіна

Газова директива Європейського Союзу, яка зачіпає проект російського газопроводу в обхід України "Північний потік-2", після внесення до неї змін офіційно набула чинності.
"Легальне застосування доопрацьованої Газової директиви ЄС почалося з сьогоднішнього дня", – повідомила офіційний представник Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен на брифінгу в Брюсселі, передає ТАСС.
"З цього моменту запущена процедура адаптації національних законодавств держав Європейського Союзу, яка триватиме протягом дев'яти місяців", – додала вона.
Водночас офіційний представник Єврокомісії відмовилася відповідати на уточнюючі питання журналістів щодо аспектів застосування даного документа, в тому числі до газопроводу "Північний потік-2".
Ітконен заявила, що утримається від юридичних коментарів у день коли документ набув чинності.
Газова директива ЄС офіційно набула чинності
Газопровід "Північний потік-2" пройде Балтійським морем, з'єднавши постачальників у Росії зі споживачами у Європі. Його протяжність становитиме понад 1,2 тис. км, пропускна спроможність — 55 млрд куб. м газу на рік. Дві гілки газопроводу мають бути побудовані до кінця 2019 року.
"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав — України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн — через виняткові економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.
Проект оцінюють у 9,5 мільярдів євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 мільйонів євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів — 4,75 мільярда євро.
Росія прокладає газові маршрути в обхід України
Як повідомляв OBOZREVATEL:
8 лютого Париж і Берлін підготували компромісний варіант поправок до Газової директиви ЄС, які дозволять їх затвердити, однак залишать Берліну широкі можливості для реалізації проекту "Північний потік-2".
13 лютого Рада ЄС та Європарламент попередньо схвалили посилення Газової директиви Євросоюзу на підставі значно доопрацьованого і пом'якшеного проекту поправок, розробленого Німеччиною і Францією. Від них безпосередньо залежить доля російського газопроводу в обхід України.
21 лютого Рада Європейського Союзу схвалила поправки до Газової директиви, які стосуються "Північного потоку-2". Йдеться про компромісний варіант поправок, що передбачає посилення вимог до нового проекту російського газового монополіста "Газпрому".
19 березня Комітет Європарламенту з питань промисловості, досліджень та енергетики підтримав проект поправок до Газової директиви ЄС, яка може створити перешкоди для російського газопроводу в обхід України "Північний потік-2".
4 квітня Європарламент остаточно схвалив поправки до Газової директиви.
Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся
Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.