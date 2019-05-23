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Європа завдала нищівного удару по газопроводу Путіна

20.6тЧитати матеріал російською

Газова директива Європейського Союзу, яка зачіпає проект російського газопроводу в обхід України "Північний потік-2", після внесення до неї змін офіційно набула чинності.

"Легальне застосування доопрацьованої Газової директиви ЄС почалося з сьогоднішнього дня", – повідомила офіційний представник Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен на брифінгу в Брюсселі, передає ТАСС.

"З цього моменту запущена процедура адаптації національних законодавств держав Європейського Союзу, яка триватиме протягом дев'яти місяців", – додала вона.

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Водночас офіційний представник Єврокомісії відмовилася відповідати на уточнюючі питання журналістів щодо аспектів застосування даного документа, в тому числі до газопроводу "Північний потік-2".

Ітконен заявила, що утримається від юридичних коментарів у день коли документ набув чинності.

Газова директива ЄС офіційно набула чинності

Газова директива ЄС офіційно набула чинності

Газопровід "Північний потік-2" пройде Балтійським морем, з'єднавши постачальників у Росії зі споживачами у Європі. Його протяжність становитиме понад 1,2 тис. км, пропускна спроможність — 55 млрд куб. м газу на рік. Дві гілки газопроводу мають бути побудовані до кінця 2019 року.

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав — України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн — через виняткові економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проект оцінюють у 9,5 мільярдів євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 мільйонів євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів — 4,75 мільярда євро.

Росія прокладає газові маршрути в обхід України

Росія прокладає газові маршрути в обхід України

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Кунецкая Раїса
Кунецкая Раїса
Эра использования углеводородов заканчивается. Экология этого уже требует настоятельно. А, бензоколонка вбухивает немеряно средств в трубопроводы. Коню понятно, что капвложения/ инвестиции не вернутся. Стоило повышать пенсионный возраст граждан РФии, чтобы так непродуктивно использовать заработанное? Я так не думаю...
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Про таких как вы моя покойная бабушка говорила""хоть ссы в глаза,все Божья роса",вам конкретно дали понять,шо халява кончилась,денюжков за транзит не будет,как бы не извращались ваши хозяева,которые пытаются заставить Россию субсидировать враждебную нам помойку,уверен,наидутся способы отдать вас на содержание тем кто мутил майдаун,и прочие козни против РФ.
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Газопровод удар не заметил и продолжил строиться
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