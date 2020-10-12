ЄС продовжив санкції против Росії через отруєння Скрипалів

Роман Груша Економіка 11:01, 12.10.2020 Оновлено: 12:17, 12.10.2020

Європейський Союз продовжив санкції проти Російської Федерації за використання хімічної зброї.

Антиросійські обмежувальні заходи запровадили зокрема у справі отруєння Скрипалів. Про це йдеться у заяві Ради ЄС, яку було оприлюднено в понеділок, 12 жовтня.

Санкції були продовжені на один рік. Так, обмежувальні заходи проти Росії діятимуть до 16 жовтня 2021 року.

"Наразі ці санкції діють щодо дев'яти осіб – п'яти, пов'язаних із хімічними нападами в Сирії, і чотирьох – із застосуванням нервово-паралітичної речовини в Солсбері", – йдеться у документі.

Зокрема, серед фігурантів "чорного списку" є співробітники Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації Олександр Петров і Руслан Боширов.

Великобританія звинуватила їх у хімічному нападі на експолковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки.

Також санкції введені стосовно однієї організації – сирійського Центру наукових досліджень.

Рішення про продовження обмежувальних заходів ухвалили без обговорення.

Режим санкцій щодо хімічної зброї включає для фізичних осіб заборону в'їзду на територію Європейського Союзу і заморозку всіх банківських активів у ЄС.

Для юросіб включення у цей чорний список закриває доступ до фінансування з боку Євросоюзу.

Одночасно з цим Німеччина та Франція підготували пропозиції щодо санкцій через отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Ці пропозиції будуть представлені колегам по ЄС.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Британська влада заявила, що за замахом стоїть Росія – Скрипалі були отруєні розробленою в СРСР нервово-паралітичною речовиною класу "Новачок". Лондон назвав імена і показав фото обвинувачених – Олександра Петрова і Руслана Боширова, які, за твердженням Британії, працюють на ГРУ.

  • Пізніше Bellingcat і The Insider опублікували розслідування, в яких стверджували, що Петров і Боширов дійсно працюють на ГРУ, а їхні справжні імена – Олександр Мишкін і Анатолій Чепіга відповідно. Бошіров-Чепіга, за інформацією журналістів, має звання Героя Росії.

  • Отруєння Скрипаля спровокувало посилення санкцій проти Росії.

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