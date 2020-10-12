ЄС продовжив санкції против Росії через отруєння Скрипалів
Європейський Союз продовжив санкції проти Російської Федерації за використання хімічної зброї.
Антиросійські обмежувальні заходи запровадили зокрема у справі отруєння Скрипалів. Про це йдеться у заяві Ради ЄС, яку було оприлюднено в понеділок, 12 жовтня.
Санкції були продовжені на один рік. Так, обмежувальні заходи проти Росії діятимуть до 16 жовтня 2021 року.
"Наразі ці санкції діють щодо дев'яти осіб – п'яти, пов'язаних із хімічними нападами в Сирії, і чотирьох – із застосуванням нервово-паралітичної речовини в Солсбері", – йдеться у документі.
Зокрема, серед фігурантів "чорного списку" є співробітники Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації Олександр Петров і Руслан Боширов.
Великобританія звинуватила їх у хімічному нападі на експолковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки.
Також санкції введені стосовно однієї організації – сирійського Центру наукових досліджень.
Рішення про продовження обмежувальних заходів ухвалили без обговорення.
Режим санкцій щодо хімічної зброї включає для фізичних осіб заборону в'їзду на територію Європейського Союзу і заморозку всіх банківських активів у ЄС.
Для юросіб включення у цей чорний список закриває доступ до фінансування з боку Євросоюзу.
Одночасно з цим Німеччина та Франція підготували пропозиції щодо санкцій через отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Ці пропозиції будуть представлені колегам по ЄС.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Скрипаль, завербований західними спецслужбами у 1990-х роках, і його дочка Юлія були знайдені в непритомному стані у сквері в Солсбері 4 березня 2018 року.
Британська влада заявила, що за замахом стоїть Росія – Скрипалі були отруєні розробленою в СРСР нервово-паралітичною речовиною класу "Новачок". Лондон назвав імена і показав фото обвинувачених – Олександра Петрова і Руслана Боширова, які, за твердженням Британії, працюють на ГРУ.
Пізніше Bellingcat і The Insider опублікували розслідування, в яких стверджували, що Петров і Боширов дійсно працюють на ГРУ, а їхні справжні імена – Олександр Мишкін і Анатолій Чепіга відповідно. Бошіров-Чепіга, за інформацією журналістів, має звання Героя Росії.
Отруєння Скрипаля спровокувало посилення санкцій проти Росії.