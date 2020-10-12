ЄС продовжив санкції против Росії через отруєння Скрипалів

Європейський Союз продовжив санкції проти Російської Федерації за використання хімічної зброї.

Антиросійські обмежувальні заходи запровадили в тому числі у справі отруєння Скрипалів. Про це йдеться у заяві Ради ЄС, яку було оприлюднено в понеділок, 12 жовтня.

Санкції були продовжені на один рік. Таким чином, обмежувальні заходи проти Росії діятимуть до 16 жовтня 2021 року.

"На даний момент ці санкції діють щодо дев'яти осіб – п'яти, пов'язаних із хімічними нападами в Сирії, і чотирьох – із застосуванням нервово-паралітичної речовини в Солсбері", – йдеться у документі.

Зокрема, серед фігурантів "чорного списку" є співробітники Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації Олександр Петров і Руслан Боширов.

Великобританія звинуватила їх у хімічному нападі на експолковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки.

Також санкції введені відносно однієї організації – сирійського Центру наукових досліджень.

Рішення про продовження обмежувальних заходів ухвалили без обговорення.

Режим санкцій щодо хімічної зброї включає для фізичних осіб заборону в'їзду на територію Європейського Союзу і заморозку всіх банківських активів у ЄС.

Для юросіб включення у цей чорний список закриває доступ до фінансування з боку Євросоюзу.

Одночасно з цим Німеччина та Франція підготували пропозиції щодо санкцій через отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Ці пропозиції будуть представлені колегам по ЄС.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Скрипаль, завербований західними спецслужбами у 1990-х роках, і його дочка Юлія були знайдені в непритомному стані у сквері в Солсбері 4 березня 2018 року.