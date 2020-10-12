ЄС продовжив санкції против Росії через отруєння Скрипалів
Росію покарали за використання хімічної зброї
Рішення про продовження санкцій ухвалили без обговорення
Обмежувальні заходи діятимуть до 16 жовтня 2021 року
Європейський Союз продовжив санкції проти Російської Федерації за використання хімічної зброї.
Антиросійські обмежувальні заходи запровадили в тому числі у справі отруєння Скрипалів. Про це йдеться у заяві Ради ЄС, яку було оприлюднено в понеділок, 12 жовтня.
Санкції були продовжені на один рік. Таким чином, обмежувальні заходи проти Росії діятимуть до 16 жовтня 2021 року.
"На даний момент ці санкції діють щодо дев'яти осіб – п'яти, пов'язаних із хімічними нападами в Сирії, і чотирьох – із застосуванням нервово-паралітичної речовини в Солсбері", – йдеться у документі.
Зокрема, серед фігурантів "чорного списку" є співробітники Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації Олександр Петров і Руслан Боширов.
Великобританія звинуватила їх у хімічному нападі на експолковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки.
Також санкції введені відносно однієї організації – сирійського Центру наукових досліджень.
Рішення про продовження обмежувальних заходів ухвалили без обговорення.
Режим санкцій щодо хімічної зброї включає для фізичних осіб заборону в'їзду на територію Європейського Союзу і заморозку всіх банківських активів у ЄС.
Для юросіб включення у цей чорний список закриває доступ до фінансування з боку Євросоюзу.
Одночасно з цим Німеччина та Франція підготували пропозиції щодо санкцій через отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Ці пропозиції будуть представлені колегам по ЄС.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Скрипаль, завербований західними спецслужбами у 1990-х роках, і його дочка Юлія були знайдені в непритомному стані у сквері в Солсбері 4 березня 2018 року.
Британська влада заявила, що за замахом стоїть Росія – Скрипалі були отруєні розробленою в СРСР нервово-паралітичною речовиною класу "Новачок". Лондон назвав імена і показав фото обвинувачених – Олександра Петрова і Руслана Боширова, які, за твердженням Британії, працюють на ГРУ.
Пізніше Bellingcat і The Insider опублікували розслідування, в яких стверджували, що Петров і Боширов дійсно працюють на ГРУ, а їхні справжні імена – Олександр Мишкін і Анатолій Чепіга відповідно. Бошіров-Чепіга, за інформацією журналістів, має звання Героя Росії.
Отруєння Скрипаля спровокувало посилення санкцій проти Росії.