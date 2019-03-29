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Європа визначилася з датою вирішення долі газопроводу в обхід України

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Європарламент затвердить проект поправки до Газової директиви Європейського Союзу, яка стосується російського газопроводу "Північний потік-2, на пленарній сесії у Брюсселі 3-4 квітня.

"На 3 квітня запланована дискусія стосовно загальних правил внутрішнього ринку Євросоюзу щодо природного газу. Відбудеться обговорення доповіді комітету Європарламенту з питань промисловості, досліджень та енергетики щодо Газової директиви", — свідчить порядок денний сесії законодавчого органу Європи.

Голосування з відповідного документу має відбутися вже у четвер, 4 квітня.

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Газопровід "Північний потік-2" пройде Балтійським морем, з'єднавши постачальників у Росії зі споживачами у Європі. Його протяжність становитиме понад 1,2 тис. км, пропускна спроможність — 55 млрд куб. м газу на рік. Дві гілки газопроводу мають бути побудовані до кінця 2019 року.

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав — України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн — через виняткові економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проект оцінюють у 9,5 мільярда євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 мільйонів євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів — 4,75 мільярда євро.

Європа визначилася з датою вирішення долі газопроводу в обхід України

​Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 лютого стало відомо, що Париж і Берлін підготували компромісний варіант поправок до Газової директиви ЄС, які дозволять їх затвердити, однак залишать Берліну широкі можливості для реалізації проекту "Північний потік-2".

13 лютого Рада ЄС та Європарламент попередньо схвалили посилення Газової директиви Євросоюзу на підставі значно доопрацьованого і пом'якшеного проекту поправок, розробленого Німеччиною і Францією. Від них безпосередньо залежить доля російського газопроводу в обхід України.

21 лютого Рада Європейського Союзу схвалила поправки до Газової директиви, які зачіпають "Північний потік-2". Йдеться про компромісний варіант поправок, які передбачають посилення вимог до нового проекту російського газового монополіста "Газпрому". Водночас зміни до блокування "Північного потоку-2" не призведуть.

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Місце
Росія
Тег
Північний потік - 2
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Животные...строительство идет полным ходом)
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Олег
Олег
Заткнуть трубу!
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andrei andrei
andrei andrei
Олег, пердаками хохложопых?😁
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