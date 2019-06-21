Європа висунула Росії претензії через брудну нафту

Європейські покупці почали висувати претензії на адресу російської компанії "Транснафта" через збій поставок після забруднення нафти у нафтопроводі "Дружба".

"Ведеться претензійна робота, тому важко сказати, які збитки будуть", — заявив глава корпорації Наіль Маганов, передає "Інтерфакс".

За його словами, претензії залишаються у межах розумного і у рамках чинних договірних відносин.

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"Питання компенсацій для самої "Транснафти" поки не обговорюється", — додав Маганов.

При цьому голова ради директорів компанії, глава Татарстану Рустам Мінніханов акцентував увагу на тому, що претензії покупців стосуються перебоїв із поставками.

Європейські покупці почали висувати претензії на адресу російської компанії "Транснефть"

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 квітня стало відомо, що білоруський концерн "Білнафтохім" тимчасово обмежив транзит нафти і нафтопродуктів із Росії в інші країни.

У "Білнафтохімі" заявили про різке погіршення якості нафти, що надходить по нафтопроводу з Росії. Вміст хлорорганічних сполук у нафті Urals в десятки разів перевищив гранично допустимі значення.

23 квітня неякісна нафта з Росії з підвищеним вмістом хлорорганічних сполук вже дійшла до нафтопереробних підприємств Європейського Союзу.

Азербайджан заявив, що готовий допомогти Білорусі в разі її звернення з питання поставок нафти.

23 квітня Білорусь тимчасово призупинила поставки світлих нафтопродуктів до України, Польщі та країн Балтії.

25 квітня компанія "Укртранснафта" припинила транзит російської нафти по магістральному нафтопроводу "Дружба".

20 червня на ділянці трубопроводу "Дружба", який іде із Білорусі до Польщі, було знову зафіксовано забруднення російської нафти.

Перевищення норм із хлорорганіки виявили після проведення аналізу на приймально-пропускному пункті "Адамова застава".

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