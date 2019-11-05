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5 листопада • оновлено в 16:08
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Європа відреагувала на готовність України зупинити транзит газу з Росії

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Європейська комісія відмовилася реагувати на заяву міністра енергетики України Олексія Оржеля про готовність припинити транзит російського газу.

"Не думаю, що нам варто коментувати коментарі. Навпаки, ми продовжуємо наші зусилля на тристоронній основі в рамках цих переговорів щодо газового транзиту", – заявила офіційна представниця ЄК Міна Андрєєва, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми готові до зупинки транспортування українською територією. У підземних зараз найбільша кількість газу, який закачаний, щоб відбувався опалювальний сезон. З нею ми можемо обійтися взагалі без транспортування або постачання сировини цієї зими. На сьогодні це 21,7 млрд кубів в українських ПСГ", – відзначав Оржель.

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У Росії у відповідь заявили, що слова Оржеля – це "шантаж української сторони", яка намагається отримати вигідні для себе ціни із закупівлі й транзиту російського газу до Європи.

Європейська комісія відмовилася коментувати заяву міністра енергетики України Олексія Оржеля про готовність припинити транзит російського газу

Європейська комісія відмовилася коментувати заяву міністра енергетики України Олексія Оржеля про готовність припинити транзит російського газу

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Поставки газу в Україну
Місце
Україна
Тег
газ
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
А таперича, хитрожопики наши меньшие, слухайте сюда. Для содержания и обслуживания укроГТС необходим транзит газа на уровне 35-40млрд кубов. Если больше-прибыль, меньше-труба убыточна. Снабжение потребителей газа на Украине идёт из транзитный трубы, от которой идут ответвления по регионам. Работает это только в одном направлении "восток-запад". Никакой физический реверс невозможен, хоть усритесь в свои шальвары. Выход у вас один- закупать газ в России либо напрямую, либо продолжать по схеме "Словакия плюс, мозги минус" и молиться укроБогу (Путину), шоб он оставил транзит на уровне окупаемости ГТС. Опыть попрошаеиченства у Москвы у вас есть, начиная с Хмельницкого. Вперёд, и с песней! (тока не про сдохлого щеня...!
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Валевич Борис
Валевич Борис
Украина теперь все больше и больше унижает рашку как в свое время издевалась та над ней ........... нельзя уступать.
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
"На сегодня это 21,7 млрд кубов газа в украинских ПХГ." Забыли, шо 8-мь из них - технические млрды кубов, без которых оставшийся газ в кол-ве 13,7 млрд. вааще никуда не "потечёт" ...
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фил филипыч
фил филипыч
Григорьев Григорий, и еще 6 на хранении иностранных владельцев. итого 7 в сухом остатке
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