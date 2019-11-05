Європа відреагувала на готовність України зупинити транзит газу з Росії

Європейська комісія відмовилася реагувати на заяву міністра енергетики України Олексія Оржеля про готовність припинити транзит російського газу.

"Не думаю, що нам варто коментувати коментарі. Навпаки, ми продовжуємо наші зусилля на тристоронній основі в рамках цих переговорів щодо газового транзиту", – заявила офіційна представниця ЄК Міна Андрєєва, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми готові до зупинки транспортування українською територією. У підземних зараз найбільша кількість газу, який закачаний, щоб відбувався опалювальний сезон. З нею ми можемо обійтися взагалі без транспортування або постачання сировини цієї зими. На сьогодні це 21,7 млрд кубів в українських ПСГ", – відзначав Оржель.

У Росії у відповідь заявили, що слова Оржеля – це "шантаж української сторони", яка намагається отримати вигідні для себе ціни із закупівлі й транзиту російського газу до Європи.

Європейська комісія відмовилася коментувати заяву міністра енергетики України Олексія Оржеля про готовність припинити транзит російського газу

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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