Європа відреагувала на готовність України зупинити транзит газу з Росії

Європейська комісія відмовилася реагувати на заяву міністра енергетики України Олексія Оржеля про готовність припинити транзит російського газу.
"Не думаю, що нам варто коментувати коментарі. Навпаки, ми продовжуємо наші зусилля на тристоронній основі в рамках цих переговорів щодо газового транзиту", – заявила офіційна представниця ЄК Міна Андрєєва, передає "Інтерфакс-Україна".
"Ми готові до зупинки транспортування українською територією. У підземних зараз найбільша кількість газу, який закачаний, щоб відбувався опалювальний сезон. З нею ми можемо обійтися взагалі без транспортування або постачання сировини цієї зими. На сьогодні це 21,7 млрд кубів в українських ПСГ", – відзначав Оржель.
У Росії у відповідь заявили, що слова Оржеля – це "шантаж української сторони", яка намагається отримати вигідні для себе ціни із закупівлі й транзиту російського газу до Європи.
Європейська комісія відмовилася коментувати заяву міністра енергетики України Олексія Оржеля про готовність припинити транзит російського газу
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв допустив припинення російським "Газпромом" транзиту газу через Україну.
У відповідь на це член правління російського газового монополіста, начальник департаменту газового холдингу Сергій Коваль заявив, що "Газпром" вважає нині неможливим укладення контракту на транзит газу з Україною на європейських умовах через відсутність у країні необхідних для цього структур.
Пізніше Росія заявила, що готова зберегти транзит газу через Україну після 2019 року, але тільки "на економічно рентабельних умовах".
"Нафтогаз" уже приступив до реалізації "плану Б", який передбачає компенсацію збитків через будівництво "Північного потоку-2".
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Україна хотіла б вирішити питання транзиту газу з Росією, контракт із якого закінчується в кінці 2019 року, вже у вересні.
Попередній раунд переговорів щодо транзиту газу відбувся у Брюсселі 19 вересня.
2 жовтня президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія підпише контракт щодо транзит газу з Україною, якщо та до кінця 2019 року імплементує європейське енергетичне законодавство.
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