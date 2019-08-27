Європа відмовилася від польотів на російських космічних кораблях: що трапилося

Європейське космічне агентство припинить польоти своїх астронавтів до Міжнародної космічної станції на російських кораблях.

"На жаль, запуск Луки Пармітано був останнім на "Союзі" (російський пілотований корабель. – Ред.). У найближчі роки наші астронавти будуть літати на американських кораблях", – повідомив голова представництва ЄКА в РФ Рене Пішель, передає ТАСС.

Однак, за його словами, це може бути тимчасовим заходом, оскільки пов'язано з появою американських кораблів, а також з контрактними відносинами Європейського космічного агентства з NASA по роботі на МКС.

Водночас Пішель не зміг сказати, коли агентство може знову відновити польоти своїх астронавтів на станцію на російських кораблях.

Нагадаємо, що за останні вісім років до Міжнародної космічної станції з пілотованих кораблів літали тільки російські кораблі "Союз". Вони доставляли російських, американських та інших членів екіпажу МКС.

У США нові космічні кораблі для пілотованих польотів розробляють компанії SpaceX і Boeing.

Європейське космічне агентство припинить польоти своїх астронавтів до Міжнародної космічної станції на російських кораблях

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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