Європа приготувала санкції проти "друзів" Путіна: з'явилися нові подробиці

Франція і Німеччина внесли до санкційного списку, який передадуть на розгляд партнерам ЄС у зв'язку з отруєнням опозиціонера Олексія Навального, дев'ять російських офіційних осіб.

Зокрема, під обмежувальні заходи потраплять люди з адміністрації президента Росії Володимира Путіна. Про це повідомляє паризька газета Le Monde з посиланням на власні джерела.

"За нашою інформацією, в списку дев'ять імен. Це люди з адміністрації президента, а також – з силових структур. Такі заходи викличуть резонанс в Москві, і не виключено, що там ухвалять відповідні кроки", – пише видання.

Крім того, під обмежувальні заходи потрапить Державний науково-дослідний інститут органічної хімії і технології. Інститут вирішили включити в "чорний список", оскільки він є місцем створення отруйної речовини "Новачок".

Санкції у разі затвердження, передбачатимуть замороження активів фігурантів списку у ЄС, а також заборону на відвідування країн Євросоюзу.

Нагадаємо, що російського опозиціонера отруїли 20 серпня. З Росії його направили в стані штучної коми в Німеччину. В середині вересня Навального виписали з клініки в Берліні.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Мністр закордонних справ Німеччини заявив, що Євросоюз обов'язково введе проти Росії санкції, якщо ОЗХЗ підтвердить дані про отруєння Навального "Новачком".

Організація перевірила висновки, які зробили експерти в Німеччині, Швеції та Франції, і підтвердила наявність в аналізах російського опозиціонера слідів речовини з групи "Новачок", що не внесено в додаток до Конвенції про заборону хімічної зброї.

Президент України Володимир Зеленський також висловив готовність приєднатися до міжнародних санкцій проти Росії через отруєння Навального.