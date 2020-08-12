Європа оголосила бойкот Німеччині через "Північний потік-2"

В Євросоюзі не підтримують позицію Німеччини щодо російського газопроводу "Північний потік-2" тому, що Берлін ухвалив рішення про реалізацію проєкту в односторонньому порядку, без участі своїх партнерів і союзників.

Про це сказано в матеріалі німецького видання Der Tagesspiegel, передає ІноТВ. Видання підкреслює, що незважаючи на всю свою економічну міць і політичний вплив, жодна держава Європи не залежить так сильно від співпраці з іншими країнами на континенті як Німеччина.

"Без їхньої готовності до самопожертви в роки Другої світової війни не вдалося б знищити диктатуру Адольфа Гітлера, а пізніше повернути ФРН в коло демократичних народів. Без партнерів на Сході і Заході – від Росії до США – не вдалося б і об'єднання Німеччини. Дивує те, що незважаючи на цей досвід, зараз в Берліні вважають, що мають право ухвалювати односторонні рішення без участі своїх союзників. І недавній конфлікт з Білим домом через "Північний потік–2" тому яскравий приклад", – сказано в матеріалі.

За даними автора статті, останнім часом антиамериканські настрої в Німеччині значно зросли. За даними соціологічних досліджень, 47% громадян підтримують виведення частини військ США зі своєї країни.

Відзначається, що не всі поділяють позицію Німеччини з приводу виведення американських військ.

"Для Польщі та країн Прибалтики присутність в ФРН солдатів США – це свого роду гарантія від нападів з боку Росії. Схожим чином ситуація склалася і з "Північним потоком–2". США поводяться як "колоніальна держава", що нагадує доктрину радянського лідера Леоніда Брежнєва про обмежений суверенітет країн Варшавського договору. Так звані екстериторіальні санкції порушують міжнародне право", – пише автор статті.

На його думку, позиція Німеччини зараз не користується підтримкою в Євросоюзі через те, що під егідою екс-канцлера Герхарда Шрьодера наполегливо і в односторонньому порядку просувала реалізацію російського газопроводу. При цьому Польща, країни Прибалтики та інші європейські країни висловлювали свої побоювання.

Вони виступали проти прямих поставок російського газу в ФРН, тому що тоді Москва зможе відрізати від них інші держави, нагадує видання.

США і низка європейських держав виступають проти спорудження російського газопроводу. На їхню думку, він підсилить залежність Європи від поставок російського газу. Роботи по будівництву "Північного потоку-2" припинені через санкції США щодо європейських підрядників, які набули чинності у грудні 2019 року.

Основною є позиція США, санкції яких вже змусили швейцарську компанію Allseas зупинити роботи і відкликати свої кораблі. У Росії вважають за можливе завершити роботи з допомогою власних суден, зокрема трубоукладача "Академіка Черського" і судна "Фортуна".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 липня Данія, яка раніше жорстко виступала проти російського газопроводу, дала добро використовувати трубоукладальні суду з якорями і без них для завершення будівництва.

4 серпня стало відомо, що на рішення так і не була подана апеляція. Таким чином Данія остаточно дала згоду на подальше будівництво газопроводу.

11 серпня вперше учасник проєкту "Північний потік – 2" компанія Uniper заявила, що російський газопровід в обхід України можуть не добудувати.