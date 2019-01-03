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Європа може завдати нового удару по Росії через Україну

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Стосовно Росії можуть бути введені нові міжнародні санкції у зв'язку з її агресією проти українських суден у районі Керченської протоки.

"При наданні Україною усього фактажу ми отримали політичну підтримку і від НАТО, і від ЄС, і від окремих країн-партнерів про неприпустимість порушення міжнародного права Російською Федерацією", — заявила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

За її словами, це призвело до того, що обмежувальні заходи проти Кремля за невиконання Мінських домовленостей були продовжені без додаткової дискусії. Також ЄС схвалив санкції за проведення незаконних виборів на окупованих територіях.

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"Я не виключаю того, що нові санкції проти Російської Федерації ще можуть бути введені. Це просто необхідно зробити для того, щоб не дати Кремлю відчути безкарність за такий зухвалий крок", — повідомила Климпуш-Цинцадзе.

Віце-прем'єр зазначила, що невизнання Росією українських моряків військовополоненими і неготовність іти навіть на гуманітарну співпрацю може спонукати європейські країни до того, щоб повернутися до дискусії про необхідність введення санкцій у зв'язку з цією атакою.

"Звичайно, ми будемо далі наполягати на тому, що ця поведінка не може залишатися безкарною", – резюмувала Климпуш-Цинцадзе.

Європа може завдати нового удару по Росії через Україну

Як повідомляв OBOZREVATEL, після інциденту 25 листопада, коли корабель РФ протаранив буксир ВМС України на виході з Керченської протоки, Росія застосувала зброю проти українських військових кораблів, захопивши три судна. Всі 24 члени їхніх екіпажів потрапили в полон до окупантів, шестеро моряків отримали поранення.

27 листопада окупаційна влада Криму почала обирати запобіжний захід українським військовополоненим морякам. В результаті 15 українських моряків було заарештовано на два місяці.

28 листопада Київський районний суд Сімферополя на два місяці заарештував дев'ятьох офіцерів ВМС, захоплених на виході з Керченської протоки. Всім морякам загрожує шість років позбавлення волі.

19 грудня секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що Україна планує здійснити новий прохід через Керченську протоку із залученням міжнародних партнерів. У Міністерстві закордонних справ Росії нервово відреагували на ці слова, розцінивши їх як "безвідповідальну провокацію".

Читайте всі новини по темі "Санкції проти Росії" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Санкції проти РосіїЗагострення в Азовському морі
Особа
Іванна Климпуш-Цинцадзе
Місце
Україна
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Питон Каа
Питон Каа
А почему от всех этих санкций хуже становится Украине?
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Дейман Алон
Дейман Алон
У Йухла удачно получается в последнюю пятилетку обеспечивать Педерашку санкциями! Радуйтесь мокшанутые цапопидары, очередной пакет санкций, как всегда, пойдет вам только на пользу: по итогам 2018 чухнявое быдло получило нулевые доходы, а в новом году все будет еще лучше, уверяю вас, главное побольше баксов переводите в фубли, а фубли держите дома и в банки не несите!
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Российские санкции скоро почувствует каждый украинец .
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