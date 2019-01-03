Європа може завдати нового удару по Росії через Україну

Стосовно Росії можуть бути введені нові міжнародні санкції у зв'язку з її агресією проти українських суден у районі Керченської протоки.

"При наданні Україною усього фактажу ми отримали політичну підтримку і від НАТО, і від ЄС, і від окремих країн-партнерів про неприпустимість порушення міжнародного права Російською Федерацією", — заявила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

За її словами, це призвело до того, що обмежувальні заходи проти Кремля за невиконання Мінських домовленостей були продовжені без додаткової дискусії. Також ЄС схвалив санкції за проведення незаконних виборів на окупованих територіях.

"Я не виключаю того, що нові санкції проти Російської Федерації ще можуть бути введені. Це просто необхідно зробити для того, щоб не дати Кремлю відчути безкарність за такий зухвалий крок", — повідомила Климпуш-Цинцадзе.

Віце-прем'єр зазначила, що невизнання Росією українських моряків військовополоненими і неготовність іти навіть на гуманітарну співпрацю може спонукати європейські країни до того, щоб повернутися до дискусії про необхідність введення санкцій у зв'язку з цією атакою.

"Звичайно, ми будемо далі наполягати на тому, що ця поведінка не може залишатися безкарною", – резюмувала Климпуш-Цинцадзе.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після інциденту 25 листопада, коли корабель РФ протаранив буксир ВМС України на виході з Керченської протоки, Росія застосувала зброю проти українських військових кораблів, захопивши три судна. Всі 24 члени їхніх екіпажів потрапили в полон до окупантів, шестеро моряків отримали поранення.

27 листопада окупаційна влада Криму почала обирати запобіжний захід українським військовополоненим морякам. В результаті 15 українських моряків було заарештовано на два місяці.

28 листопада Київський районний суд Сімферополя на два місяці заарештував дев'ятьох офіцерів ВМС, захоплених на виході з Керченської протоки. Всім морякам загрожує шість років позбавлення волі.

19 грудня секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що Україна планує здійснити новий прохід через Керченську протоку із залученням міжнародних партнерів. У Міністерстві закордонних справ Росії нервово відреагували на ці слова, розцінивши їх як "безвідповідальну провокацію".