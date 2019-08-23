"Євробляхерів" почали штрафувати: у Держмитниці вказали на важливий нюанс

Національна поліція України в рамках чинного законодавства може штрафувати власників авто на єврономерах.

Про це в коментарі заявив голова Державної митної служби Максим Нефедов, передає УНІАН. "У поліції є доступ до митних баз. Моє розуміння – так", – відповів він на питання про те, чи має право поліція з 22 серпня не тільки зупиняти авто на єврономерах, а й застосовувати штрафи.

Штрафи за "евробляхи" ТСН

Нагадаємо, в Україні з четверга, 22 серпня, вступили в силу жорсткі санкції за порушення правил ввезення автомобілів з іноземною реєстрацією.

Як повідомила Державна фіскальна служба на сайті, штрафи повинні були ввести ще 22 травня, але їх довелося відкласти через велику кількість нерозмитнених авто і протестів єевробляхерів".

Зокрема, за новими правилами у разі перевищення терміну доставки транспортних засобів особистого користування та комерційного призначення на 20-30 діб передбачений штраф у розмірі 85 тис. грн.

Якщо ж термін перевищено більше ніж на 30 діб, а також у разі втрати або раскомлектаціі транспортного засобу, згідно з правилами, розмір штрафу сягатиме 170 тис. грн або авто буде підлягати конфіскації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше майбутній народний депутат від партії "Слуга народу" і претендент на посаду глави транспортного комітету Владислав Криклій заявив що президент України Володимир Зеленський ініціював законопроект, який відстрочить введення штрафів для водіїв на "єврономерах" до кінця 2019 року.

21 серпня заступник глави Офісу президента Руслан Рябошапка заявив, що штрафи для власників "євроблях" відтермінують ще на три місяці.

При цьому в Міністерстві внутрішніх справ не вважають за доцільне продовжувати мораторій на штрафи для авто на єврономерах.

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