'Євробляхери' висунули новий ультиматум: Южаніна сказала, на які поступки можуть піти

Власники авто на європейській реєстрації зажадали ухвалити законопроєкт про скасування акцизного збору на старі автомобілі та "зрівняти" їх у правах із новими. Водночас компромісом для влади може стати розстрочка всіх митних платежів.

Про це сказала колишня глава податкового комітету Верховної Ради Ніна Южаніна в коментарі OBOZREVATEL. Вона вважає, що вимоги "євробляхерів" про скасування акцизу завдадуть непоправної шкоди бюджету країни.

На її думку, для авто, які ввезено до 1 травня 2020 року, можна ввести оформлення всіх митних платежів на виплат на 12 або 24 місяці.

"Безплатно нічого не буває. Якщо людям заплатити 2 тисячі доларів – це багато, вони не можуть знайти такі гроші, тоді зробіть виплат на 24 місяці, нехай людина платить по 100 доларів на місяць. Але тоді ті 90%, які заплатили, не будуть вважати себе обдуреними державою. Такі зміни в закон, які зараз пропонують, можуть мати дуже глибокі наслідки. Якщо зараз влада це зробить, то та частина населення, яка ніколи не хотіла платити податки, погоджується на сіру зарплату або роботу без реєстрації підприємницької діяльності, ніколи вийде в білу площину", – резюмує Южаніна.

Вона також вважає, що проблем з "євробляхерами" би не було, якби влада не пообіцяла їм забагато.

"Проблеми б не було, якби чинна влада не обіцяла активістам забагато. Через застосування штрафних санкцій питання б із часом вирішилося. Країна не може постійно бути благодійником. Є ще держбюджет, який забезпечує соціальну сферу, і його потрібно поповнювати. Скасування акцизу для ввезених авто і для всіх тих, які будуть ввозити з 2021 року завдасть великих втрат не тільки держбюджету. Ці гроші йдуть на дорожній фонд. Якщо закон ухвалять, він знову недоотримає кошти", – підсумувала ексглава податкового кабінету.

Нагадаємо, що в Україні 45 нардепів від "Слуги народу" вирішили повністю скасувати акциз на ввезення машин, щоб "євробляхери" погодилися розмитнити свої авто.

Відповідні нововведення передбачено законопроєктом №3704, який парламентарі передали на розгляд у профільні комітети Ради і планують ухвалити вже цього року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 вересня в Києві біля Верховної Ради зібралися активісти організації "Авто Євро Сила" ("євробляхи") з вимогою ухвалити проєкт закону №3704, який може здешевити розмитнення авто.