"Євробляхерів" почнуть жорстко штрафувати: названо дату

З 22 серпня власникам нерозмитнених автомобілів з іноземною реєстрацією в Україні (т.зв. "євроблях") загрожують штрафи.

Про це попередив в ефірі ObozTV глава Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів (ВААІД) Олег Назаренко.

Назаренко звернув увагу, що Верховна Рада 8-го скликання уже навряд чи розгляне пропозицію президента Володимира Зеленського зробити поблажки для "євробляхерів".

А нова Рада, обрана на позачергових виборах 21 липня, на його думку, просто не встигне відтермінувати дію штрафів – оскільки збереться, швидше за все, вже після 22 серпня.

"А 22 серпня поліція вийде, та їй доведеться виконувати свої обов'язки", – наголосив Назаренко

Він закликав ЗМІ не вводити "євробляхерів" в оману.

"Уявіть, якщо ми зараз оголосимо зайцям, що полювання на них заборонено. А насправді, 22 серпня зайці вийдуть зі своїх норок – а тут мисливці... Так би "бляхери" знали, що потрібно сховатися 22 серпня. А так вони виїдуть на дороги, і поліція їх почне штрафувати", – пояснив гендиректор ВААІД.

Євробляхерам порадили не чекати "поблажок" і готуватися до штрафів autonews.ua

OBOZREVATEL нагадує, що наприкінці травня після акцій протесту "євробляхерів" Верховна Рада продовжила пільговий період для розмитнення машин на єврономерах ще на три місяці.

Після закінчення пільгового періоду на водіїв чекають штрафи:

за водіння машини на єврономерах – 8 500;

повторне протягом року водіння "євробляхи" – 17 000 грн і заборона на водіння протягом року;

якщо затримав розмитнення на термін до 1 доби – 170 грн;

від 1 до 10 діб – 340 грн;

від 10 до 20 діб – 8 500 грн;

від 20 до 30 діб – 85 000 грн;

від 30 діб – 170 000 грн.

Також "євробляхери" позбудуться права займатися комерційною діяльністю, наприклад, працювати в службах таксі.

Президент України Володимир Зеленський обіцяв після формування нової Верховної Ради переглянути законодавство про розмитнення автомобілів на європейських номерах.

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