МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
Xiaomi Redmi 5 PlusВзяти участь
Реєстрація
СвітСпорт

Євро в продажу значно подорожчав

770Читати новину російською

В Україні курс євро в четвер, 23 серпня, виріс на 33 копійки.

Зокрема, середній курс гривні до європейської валюти в продажу був встановлений на рівні 32,40 грн/€, свідчать дані банківських установ.

У той же час середній курс продажу долара в банках виріс на 12 копійок і склав 28,03 грн/$.

Новини
Курс долара в Україні восени: аналітики озвучили прогноз

При цьому Національний банк України встановив офіційний курс гривні по відношенню до долара на позначці 27,88 грн/$. У порівнянні з попереднім робочим днем американська валюта подорожчала на 18 копійок.

Курс гривні по відношенню до євро НБУ встановив на рівні 32,39 грн/€. Таким чином, європейська валюта подорожчала на 53 копійки.

Національний банк України формує курси долара і євро до гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Раніше OBOZREVATEL писав, що у гривні є шанси зміцнитися до 24 грн/$.

Читайте всі новини по темі "Курс валют" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Курс валют
Місце
Україна
Об'єкт
НБУ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги