Євро в продажу значно подорожчав

В Україні курс євро в четвер, 23 серпня, виріс на 33 копійки.

Зокрема, середній курс гривні до європейської валюти в продажу був встановлений на рівні 32,40 грн/€, свідчать дані банківських установ.

У той же час середній курс продажу долара в банках виріс на 12 копійок і склав 28,03 грн/$.

При цьому Національний банк України встановив офіційний курс гривні по відношенню до долара на позначці 27,88 грн/$. У порівнянні з попереднім робочим днем американська валюта подорожчала на 18 копійок.

Курс гривні по відношенню до євро НБУ встановив на рівні 32,39 грн/€. Таким чином, європейська валюта подорожчала на 53 копійки.

Національний банк України формує курси долара і євро до гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Раніше OBOZREVATEL писав, що у гривні є шанси зміцнитися до 24 грн/$.