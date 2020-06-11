Євро подорожчав до максимальних позначок за два місяці: курс валют в Україні
Офіційний курс долара в Україні знизився на 1 копійку і встановився на позначці 26,63 грн/$. Євро при цьому подешевшав на 6 копійок і встановився на позначці 30,28 грн.
Про це йдеться на сайті Національного банку України.
Курс НБУ на 11 червня
100 доларів США – 2663 грн (-1 коп.)
100 євро – 3028 грн (+20 коп.)
Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні щодо долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.
Курс валют в банках
Долар:
Купівля – 26,49 грн/$
Продаж – 26,72 грн/$
Євро:
Купівля – 29,79 грн/€
Продаж – 30,35 грн/€
Курс валют в обмінниках
Долар:
Купівля – 26,55 грн/$
Продаж – 26,63 грн/$
Євро:
Купівля – 29,80 грн/€
Продаж – 29,98 грн / €
Курс валют на чорному ринку
Долар:
Купівля – 26,60 грн/$
Продаж – 26,64 грн/$
Євро:
Купівля – 29,9 грн/€
Продаж – 30,0 грн/€
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в середу, 10 червня, офіційний курс долара виріс на 4 копійки щодо гривні і встановився на позначці 26,64 грн/$. Євро при цьому подешевшав на 6 копійок – до 30,08 грн.