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11 червня • оновлено в 11:20
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Євро подорожчав до максимальних позначок за два місяці: курс валют в Україні

  • Долар в Україні зафіксувався на рівні 26,6 грн: відбуваються лише незначні коливання

  • Євро подорожчав на 20 копійок за добу і пробив максимальні позначки за останніх два місяці

  • Економісти очікують, що новий транш МВФ вплине на курс

3.2т
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Офіційний курс долара в Україні знизився на 1 копійку і встановився на позначці 26,63 грн/$. Євро при цьому подешевшав на 6 копійок і встановився на позначці 30,28 грн.

Про це йдеться на сайті Національного банку України.

Курс НБУ на 11 червня

  • 100 доларів США – 2663 грн (-1 коп.)

  • 100 євро – 3028 грн (+20 коп.)

Курс валют

Курс валют

Курс валют

Курс валют

Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні щодо долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.

Курс валют в банках

Долар:

  • Купівля – 26,49 грн/$

  • Продаж – 26,72 грн/$

Євро:

  • Купівля – 29,79 грн/€

  • Продаж – 30,35 грн/€

Курс валют

Курс валют

Курс валют в обмінниках

Долар:

  • Купівля – 26,55 грн/$

  • Продаж – 26,63 грн/$

Курс валют

Курс валют

Євро:

  • Купівля – 29,80 грн/€

  • Продаж – 29,98 грн / €

Курс валют

Курс валют

Курс валют на чорному ринку

Долар:

  • Купівля – 26,60 грн/$

  • Продаж – 26,64 грн/$

Євро подорожчав до максимальних позначок за два місяці: курс валют в Україні

Євро:

  • Купівля – 29,9 грн/€

  • Продаж – 30,0 грн/€

Євро подорожчав до максимальних позначок за два місяці: курс валют в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в середу, 10 червня, офіційний курс долара виріс на 4 копійки щодо гривні і встановився на позначці 26,64 грн/$. Євро при цьому подешевшав на 6 копійок – до 30,08 грн.

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Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
курс валют долар євро гривня
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