Євро підскочить до максимуму за 6 років: з'явився руйнівний для України прогноз

Після угоди ЄС із створення фонду відновлення економіки євро може зміцнитися до 1,185 $/євро. А справедливою вартістю в довгостроковій перспективі вважають рівень 1,24 $/євро.

Про це йдеться у прогнозі Credit Agricole, передає "Мінфін". Зазначено, що це безпосередньо вплине на Україну. На початок літа понад 12% держборгу було номіновано у європейській валюті – 271 млрд грн у гривневому еквіваленті. Зазначається, що зміцнення євро підвищить витрати держбюджету на обслуговування цієї частини боргу і навпаки.

Як пояснив керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин, факт невизначеності ситуації з бюджетом здійснюватиме тиск на європейську валюту.

"Та зараз ринки цього не відчувають... В першу чергу, це пов’язано із ситуацією у США: Штати не можуть впоратись із пандемією, а їхня економіка, очікують експерти, відновлюватиметься довше, ніж європейська. Щоправда, незважаючи на сплеск в червні та на початку липня, загальний індекс євро, як і раніше, в реальному вираженні на 14% нижче максимуму, встановленого в жовтні 2009 р. Тоді як долар, попри падіння в останні тижні, залишається на 29% вище мінімуму липня 2011го", – пояснює автор матеріалу.

"Ми отримали реальну обґрунтованість розглядати євро, як актив безпечного притулку після угоди, досягнутої лідерами ЄС. Протягом наступних 12 місяців євро буде рости до 1,3 $/євро — рівня, якого не було в протягом шести років", — сказав глава відділу стратегії японської банківської холдінгової компанії Mizuho Пітер Чатуелл.

Шевчишин вважає, що курс євро може впасти нижче 1,16 $/євро. Так само аналітик Фрідом Фінанс Україна Степан Джус бачить перспективи для певного зниження євро у разі неприйняття поправок до бюджету Євросоюзу.

"Тому, доки в епопеї з фінансовими документами не буде поставлено крапку, євро чекатиме волатильність курсу. На позитивних новинах валюта буде укріплюватися, а варто буде одній з країн заявити, що зміни її не влаштовують, як починатиметься зворотній процес", – відзначено в матеріалі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, офіційний курс євро у вівторок, 28 липня, виріс – до 32,60 грн (+38 копійок за добу).