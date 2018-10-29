Євро наблизився до психологічної позначки: опублікований курс

Національний банк України встановив офіційний курс гривні у понеділок, 29 жовтня, у відношенні до євро на позначці 32,06 грн/$.

Порівняно із попереднім робочим днем європейська валюта подешевшала на 26 копійок, йдеться на сайті регулятора.

Курс гривні у відношенні до долара НБУ встановив на рівні 28,26 грн/€. Таким чином, американська валюта подешевшала на 7 копійок.

Водночас середній курс продажу долара в банках впав на 3 копійки і становить 28,32 грн/$. Середній курс гривні до європейської валюти в продажу виріс на 4 копійки — до 32,43 грн/€.

Національний банк України формує курси долара і євро до гривні, як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Раніше OBOZREVATEL писав, що у гривні є шанси зміцнитися до 24 грн/$.