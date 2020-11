ЄСПЛ став на бік України у справі про пенсії в ОРДЛО

Європейський суд з прав людини відмовив у задоволенні позову групи пенсіонерів з окупованого Луганська, які вимагали від України поновити виплату їхніх пенсій.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник міністра юстиції України – уповноважений з питань ЄСПЛ Іван Ліщина. Він представляв уряд під час розгляду справи в суді.

Заявники скаржилися на порушення їхнього права на власність і права на справедливий суд. Суд своїм рішенням визнав неприйнятною заяву у справі Kandyba and Others v. Ukraine, no. 33137/16.

"Спершу вони звернулись до українських адміністративних судів, оскаржуючи постанову Кабміну № 595, за п. 2 якої соціальні виплати на окупованих територіях були призупинені до їх повернення під контроль органів державної влади. Заявники вимагали визнання цього положення незаконним та поновлення їм пенсійних платежів", – пояснив Ліщина.

Постанова Кабміну про пенсії в ОРДЛО Facebook Ліщини

Адміністративні суди трьох інстанції частково задовольнили цей позов, визнавши п. 2 нечинним на підставі, що Кабмін вийшов за межі своїх повноважень, ухвалюючи його. Водночас у вимозі про поновлення платежів суди відмовили, пояснивши це тим, що заявники звернулися до неналежних відповідачів.

Зазначається, що пенсіонери з Луганська зверталися до багатьох органів із вимогою про поновлення пенсій на підставі судових рішень, але їм було відмовлено.

Рішення ЄСПЛ у справі пенсій Facebook Ліщини

Після цього заявники звернулися до ЄСПЛ, скаржачись на порушення ст. 6 Конвенції (право на справедливий суд) та ст. 1 Першого протоколу (право власності). ЄСПЛ визнав заяву неприйнятною як таку, що є очевидно необґрунтованою.

"Суд бере до уваги аргумент уряду про те, що держава не могла бути обґрунтовано зобов’язана виконати рішення шляхом дій, які не були чітко зазначені судом (Київським окружним адміністративним судом. - Ред.) при прийнятті рішення, і що заявники могли та мали… звернутись із окремими позовами проти відповідних відповідачів для відстоювання своїх прав. Більше того, з обставин справи не випливає та заявниками не стверджується, що подання таких позовів становило б додатковий тягар для них…" – йдеться у п. 55 рішення суду.

ЄСПЛ підтримав Україну у справі пенсій для ОРДЛО Facebook Ліщини

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку серпня правозахисна організація Human Rights Watch заявила, що в ОРДЛО людям перестали виплачувати пенсії через карантин, введений в рамках боротьби з пандемією коронавірусу.

Пізніше міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков сказав, що на окупованій території Донбасу живуть 500 тисяч осіб зі статусом переселенців, які отримують українську пенсію.

Пізніше член української делегації в Тристоронній контактній групі, журналіст Сергій Гармаш заявив, що скоро Росія перестане платити пенсії в ОРДЛО.

Згодом нардеп від "Слуги народу" і глава комітету ВРУ з питань соцполітики Галина Третьякова заявила, що у Тристоронній контактній групі не розглядають питання про відновлення виплат пенсій у ОРДЛО.