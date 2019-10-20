"Ескалація торгових воєн": стало відомо, як Китай знищує Росію

Економіка Китаю зростає мінімальними з 1992 року темпами – динаміка ВВП в третьому кварталі сповільнилася до 6%, а скоро впаде і нижче цього показника.

Експерти вважають, що проблеми з китайською економікою позначаться і на Росії, повідомляє "Газета.ru".

"Ескалація торгових воєн призвела до уповільнення темпів зростання світової торгівлі, що вже почало позначатися на китайській економіці. Судячи з усього, уповільнення продовжиться і в 2020 році і темпи зростання китайського ВВП виявляться нижче 6%", – повідомив головний економіст Сбербанку Антон Струченевський.

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Зокрема, це станеться через те, що в КНР може знизитися споживання вуглеводнів.

У свою чергу це позначиться на російській економіці, яка все ще дуже сильно залежить від експорту цієї сировини.

"За своїми розмірами китайська економіка – друга в світі. Очевидно, що її уповільнення відіб'ється і на інших країнах", – резюмував Струченевський.

Експерти вважають, що проблеми з китайською економікою позначаться на Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У серпні 2018 року США ввели нові ввізні мита у розмірі 25% на товари з Китаю. До списку потрапила низка найменувань китайської продукції загальною вартістю 16 млрд доларів. Ці мита є другою частиною зборів на імпортовані з КНР товари на загальну суму 50 млрд доларів. Перша частина була введена 6 липня і стосувалася товарів на 34 млрд доларів.

Трамп попередив Китай, що в разі дзеркальних заходів із боку Пекіна мита можуть бути додатково поширені на товари на суму 267 млрд доларів. Так, із урахуванням уже чинних заходів, митами буде обкладено практично весь обсяг китайського імпорту в США, який перевищує 500 млрд доларів на рік.

20 лютого 2019 року Трамп зажадав від Китаю зберігати стабільну вартість юаня у рамках торговельних переговорів між двома найбільшими економіками світу. Зокрема, Вашингтон розраховував, що Пекін відмовиться від штучної девальвації своєї валюти у відповідь на введення американських тарифів.

11 травня Трамп розпорядився запровадити мита на ввезення до Сполучених Штатів китайських товарів ще приблизно на 300 млрд доларів. У такий спосіб тарифи покриють весь імпорт у США з Китаю.

У серпні 2019 року обвал цін на сировину досяг 10%. Падіння вартості нафти викликане загальною негативною тенденцією на світових фінансових ринках у зв'язку з погіршенням торговельних відносин між Сполученими Штатами та Китаєм.

Представники Китаю і США не змогли досягти прогресу на торговельних переговорах на рівні заступників головних переговірників.

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