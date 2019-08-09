ЄС зрадить Україну? Портников заговорив про зняття санкцій із Росії

Санкції Європейського Союзу проти Росії можуть бути скасовані у разі проведення в Італії дострокових парламентських виборів.

Таку думку у відеоблозі, опублікованому на сторінці в YouTube, висловив український журналіст Віталій Портников (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

Як вважає він, повернення Росії в ПАРЄ є лише частиною плану Заходу щодо нормалізації відносин із Кремлем.

Ілюстрація Цензор.НЕТ

Для наступного етапу – зняття санкцій із РФ – потрібні вибори в Італії. "Після цих виборів переможцем може стати партія "Ліга", яка плідно співпрацює з Кремлем і президентом Володимиром Путіним. Уряд цієї партії може виступити проти продовження санкцій проти Кремля", – пояснив блогер.

Ситуацію, на його думку, ускладнює те, що Італія – "це країна, з якою і Франції, і Німеччини потрібно буде рахуватися".

"Україні доведеться готуватися до жорсткіших випробувань, до більш жорсткої політики Москви", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент США Дональд Трамп підписав указ про введення нових санкцій проти Росії у зв'язку зі "справою Скрипалів".

Другий пакет обмежень введений в рамках закону про контроль над хімічною та біологічною зброєю. Новий раунд обмежень включає шість можливих заходів, з яких Трамп зобов'язаний вибрати хоча б три.

Нові американські санкції проти Російської Федерації призвели до того, що рубль пробив двомісячні мінімуми, а інвестори почали розпродавати російський держборг. Зокрема, російська валюта впала до антирекордів – 65,4 до долара і 72,42 євро.

Американці останнім часом серйозно взялися за гроші Путіна. Так, де-факто американські спецслужби перевірять незаконні і засекречені фінансові потоки і операції, які можуть бути пов'язані з президентом Росії. Після цього у Білого дому з'явиться реальна можливість накласти арешт на майно Путіна.

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