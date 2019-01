За отруєння "Новачком": ЄС завдав нового санкційного удару по Росії

Посли ЄС у середу, 16 січня, погодили введення санкцій проти чотирьох осіб, яких підозрюють у причетності до отруєння "Новачком" екс-співробітника ГРУ Росії Сергія Скрипаля та його доньки Юлії у британському Солсбері.

Про це повідомляє кореспондент "Радіо Свобода" у Брюсселі Рікард Йозвяк в Twitter. За його словами, санкції остаточно затвердить Рада міністрів ЄС 21 січня.

"Посли ЄС сьогодні погодилися на введення санкцій проти чотирьох офіцерів ГРУ, зокрема щодо двох "туристів" з Солсбері. Санкції затвердить Рада міністрів ЄС у понеділок (21 січня. – Ред.) і вони будуть першими санкціями, введеними по новому режиму про хімічну зброю", — написав він.

