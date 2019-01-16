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За отруєння "Новачком": ЄС завдав нового санкційного удару по Росії

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Посли ЄС у середу, 16 січня, погодили введення санкцій проти чотирьох осіб, яких підозрюють у причетності до отруєння "Новачком" екс-співробітника ГРУ Росії Сергія Скрипаля та його доньки Юлії у британському Солсбері.

Про це повідомляє кореспондент "Радіо Свобода" у Брюсселі Рікард Йозвяк в Twitter. За його словами, санкції остаточно затвердить Рада міністрів ЄС 21 січня.

"Посли ЄС сьогодні погодилися на введення санкцій проти чотирьох офіцерів ГРУ, зокрема щодо двох "туристів" з Солсбері. Санкції затвердить Рада міністрів ЄС у понеділок (21 січня. – Ред.) і вони будуть першими санкціями, введеними по новому режиму про хімічну зброю", — написав він.

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Петров і Боширов

Петров і Боширов

Телеканал 24

Відзначається, що посли ЄС також погодили санкції проти п'яти сирійців, відповідальних за виробництво і застосування хімічної зброї.

"У рамках нового режиму в чорний список додали п'ятьох сирійців", — повідомив Йозвяк.

Історія скандалу:

  • Скрипаль, завербований західними спецслужбами у 1990-х роках, і його донька Юлія були знайдені в несвідомому стані у сквері в Солсбері 4 березня 2018 року.

  • Британська влада заявила, що за замахом стоїть Росія — Скрипалі були отруєні розробленою у СРСР нервово-паралітичною речовиною класу "Новачок". Лондон назвав імена і показав фотографії обвинувачених — Олександра Петрова і Руслана Боширова, які, за твердженням Британії, працюють на ГРУ.

  • Пізніше Bellingcat і The Insider опублікували розслідування, у яких стверджували, що Петров і Боширов дійсно працюють на ГРУ, а їхні справжні імена — Олександр Мішкін та Анатолій Чепіга відповідно. Боширов-Чепіга, за інформацією журналістів, має звання Героя Росії.

  • Отруєння Скрипаля спровокувало посилення санкцій проти Росії.

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Тема
Санкції проти Росії
Місце
Росія
Теги
ЄСсанкции
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Маленький Иппу Лохлов
Маленький Иппу Лохлов
Этот удар воистину ужасииин!!!!
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0
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Xoзяин Xoxлов
Xoзяин Xoxлов
почему удар не "МОЩНЫЙ" ?
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3
Xoзяин Xoxлов
Xoзяин Xoxлов
Махал Махалыч, пока что дохнете вы, свиньи вислоухие. Ну и про кацапов,: . На самом деле Kasap это "мясник" по турецки. Так турки называли стрельцов Московских царей и солдат русской армии Екатерины во времена турецких походов. Хохлы же, будучи рабами турок, переняли это слово не зная его значения. То есть "кацап" это победитель, освободивший хохлов от турецкого рабства. Современные хохлы, будучи тупы и филологически безграмотны придумали несуществующее слово "цап" якобы от которого идет "как цап" Но в славянских языках нет слова "цап" а в свиномове нет слова "как" . Живи с этим, убогий!
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Лукин Андрей
Лукин Андрей
Махал Махалыч, главное-что бы твое не треснуло,то ведь нонче ход тухловской свиньи......
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