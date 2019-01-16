За отруєння "Новачком": ЄС завдав нового санкційного удару по Росії

Посли ЄС у середу, 16 січня, погодили введення санкцій проти чотирьох осіб, яких підозрюють у причетності до отруєння "Новачком" екс-співробітника ГРУ Росії Сергія Скрипаля та його доньки Юлії у британському Солсбері.
Про це повідомляє кореспондент "Радіо Свобода" у Брюсселі Рікард Йозвяк в Twitter. За його словами, санкції остаточно затвердить Рада міністрів ЄС 21 січня.
"Посли ЄС сьогодні погодилися на введення санкцій проти чотирьох офіцерів ГРУ, зокрема щодо двох "туристів" з Солсбері. Санкції затвердить Рада міністрів ЄС у понеділок (21 січня. – Ред.) і вони будуть першими санкціями, введеними по новому режиму про хімічну зброю", — написав він.
EU ambs have today agreed to sanction 4 GRU officers, including the two #Salisbury "tourists". 5 ppl from #Syria will also be listed. the sanctions will be approved by EU for mins on Mon & are the first under the new chemical weapons sanctions regime. #Russia #Ukraine- Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 16 січня 2019 р
Петров і Боширов
Телеканал 24
Відзначається, що посли ЄС також погодили санкції проти п'яти сирійців, відповідальних за виробництво і застосування хімічної зброї.
"У рамках нового режиму в чорний список додали п'ятьох сирійців", — повідомив Йозвяк.
Історія скандалу:
Скрипаль, завербований західними спецслужбами у 1990-х роках, і його донька Юлія були знайдені в несвідомому стані у сквері в Солсбері 4 березня 2018 року.
Британська влада заявила, що за замахом стоїть Росія — Скрипалі були отруєні розробленою у СРСР нервово-паралітичною речовиною класу "Новачок". Лондон назвав імена і показав фотографії обвинувачених — Олександра Петрова і Руслана Боширова, які, за твердженням Британії, працюють на ГРУ.
Пізніше Bellingcat і The Insider опублікували розслідування, у яких стверджували, що Петров і Боширов дійсно працюють на ГРУ, а їхні справжні імена — Олександр Мішкін та Анатолій Чепіга відповідно. Боширов-Чепіга, за інформацією журналістів, має звання Героя Росії.
Отруєння Скрипаля спровокувало посилення санкцій проти Росії.
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