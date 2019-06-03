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ЄС задумав знову вдарити санкціями по Криму: що відомо

2.3тЧитати матеріал російською

Євросоюз має намір вкотре продовжити на рік санкції щодо анексованого Росією Криму та Севастополя, термін дії яких закінчується 23 червня 2019 року.

Про це кореспонденту ТАРС повідомило європейське джерело в Брюсселі. Выдзначаэться, що це рішення не пов'язане з оголошенням МЗС РФ про розширення чорного списку представників ЄС у відповідь на дії ЄС щодо введення обмежувальних заходів проти росіян.

"Скоро, 23 червня, закінчується термін дії санкцій по Криму і Севастополю. І оскільки ситуація залишається незмінною, обмежувальні заходи, як очікується, будуть продовжені ще на рік, як це робилося раніше", - зазначив він.

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Санкції проти Криму

Санкції проти Криму

UA.news

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 грудня набуло чинності рішення Євросоюзу щодо продовження економічних санкцій проти Росії на півроку, до 31 липня 2019-го. Обмежувальні заходи проти Росії спрямовані на фінансовий, енергетичний і оборонний сектори, а також на сфери, пов'язані з виробництвом товарів подвійного призначення.

Нагадаємо, в травні виробники окупованого Криму попросили Торгово-промислову палату Російської Федерації допомогти згладити негативні наслідки санкцій, в яких змушений працювати місцевий бізнес.

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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
И где обещанный НОВЫЙ удар? Все по старому. Все те же "санкции" к которым все уже привыкли и не обращают внимание. спросите про санкции у Сименс
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Южный Гарик
Южный Гарик
И поэтому украинцам опять повышают стоимость электроэнергии, о чем написал обоз в предыдущей статье))))
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Хорошо Хорошо
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Весь мир с нами! Маскаляку на гиляку!
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Пигин Макс
Пигин Макс
Хорошо Хорошо, http://rusdemotivator.ru/uploads/05-12-2015/2015051206034297.png
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