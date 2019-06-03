ЄС задумав знову вдарити санкціями по Криму: що відомо

Євросоюз має намір вкотре продовжити на рік санкції щодо анексованого Росією Криму та Севастополя, термін дії яких закінчується 23 червня 2019 року.

Про це кореспонденту ТАРС повідомило європейське джерело в Брюсселі. Выдзначаэться, що це рішення не пов'язане з оголошенням МЗС РФ про розширення чорного списку представників ЄС у відповідь на дії ЄС щодо введення обмежувальних заходів проти росіян.

"Скоро, 23 червня, закінчується термін дії санкцій по Криму і Севастополю. І оскільки ситуація залишається незмінною, обмежувальні заходи, як очікується, будуть продовжені ще на рік, як це робилося раніше", - зазначив він.

Санкції проти Криму UA.news

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 грудня набуло чинності рішення Євросоюзу щодо продовження економічних санкцій проти Росії на півроку, до 31 липня 2019-го. Обмежувальні заходи проти Росії спрямовані на фінансовий, енергетичний і оборонний сектори, а також на сфери, пов'язані з виробництвом товарів подвійного призначення.

Нагадаємо, в травні виробники окупованого Криму попросили Торгово-промислову палату Російської Федерації допомогти згладити негативні наслідки санкцій, в яких змушений працювати місцевий бізнес.

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