ЄС заборонив ввезення курятини з України: стали відомі причини

Європейський Союз тимчасово призупинив ввезення з України м’яса птиці, м’ясної продукції з птиці та термічно необроблених продуктів з птиці.

При цьому яйця та яєчна продукція під дані обмеження не підпадають. Про це заявила Державна служба з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів.

"Враховуючи звіти численних місій з оцінки еквівалентності, результати перемовин та попередніх домовленостей, зазначене рішення ЄС є приголомшливо неочікуваним для української сторони", –йдеться у повідомленні.

У відомстві наголосили, що Україна – член Світової організації торгівлі та Всесвітньої організації охорони здоров’я тварин. У зв’язку із цим міжнародних торговельних партнерів невідкладно попередили про виявлення випадку грипу птиці.

Відзначається, що українські заходи щодо контролю та ліквідації грипу птиці визнані еквівалентними тим, які здійснюються країнами-членами ЄС.

Представники України наголосили, що зазначене рішення ЄС є приголомшливо неочікуваним

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні почали діяти нові правила маркування продуктів, щоб споживач міг точно знати, що купує.

Тепер на кожне твердження має бути підтвердження. Наприклад, те, що продукт не містить ГМО, має довести лабораторне дослідження.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!