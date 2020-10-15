ЄС ввів у дію антиросійські санкції щодо Навального: під удар потрапив голова ФСБ

Роман Груша Економіка 12:12, 15.10.2020 Оновлено: 12:19, 15.10.2020

Європейський Союз ввів в дію санкцій проти росіян, причетних до отруєння опозиціонера Олексія Навального.

До санкційного списку увійшли директор ФСБ Олександр Бортніков, начальник управління президента Росії з питань внутрішньої політики Андрій Ярин і перший заступник голови адміністрації президента Сергій Кирієнко.

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