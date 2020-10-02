ЄС ввів санкції проти влади Білорусі, але Лукашенко не увійшов в "чорний список"

Карина Бондаренко Економіка 06:53, 2.10.2020 Оновлено: 07:11, 2.10.2020

Європейський Союз з 2 жовтня ввів санкції відносно близько 40 офіційних осіб Білорусі за фальсифікацію виборів президента і порушення прав людини.

Про це заявив глава Євроради Шарль Мішель на пресконференції за підсумками першого дня саміту ЄС в Брюсселі, передає ТАСС.

"Ми вирішили реалізувати санкції, які ми погодили в серпні. Це означає, що завтра (2 жовтня) письмовою процедурою буде реалізований чорний список з приблизно 40 імен", – сказав він.

При цьому незаконно обраний президент Білорусі Олександр Лукашенко до списку санкцій не ввійшов. Президент Франції Еммануель Макрон підкреслив, що ЄС не ввів санкції проти Лукашенка, оскільки це підірвало б вимогу Брюсселя почати діалог з опозицією за посередництва ОБСЄ і звільнити політв'язнів.

"ЄС не ввів особистих санкцій проти Лукашенка, оскільки це підірвало б вимогу Брюсселя до нього почати діалог з опозицією за посередництва ОБСЄ і звільнити політв'язнів. Це дало б Лукашенко законні підстави відмовитися від виконання цих умов", – підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Великобританія і Канада вирішили покарати Лукашенка санкціями за фальсифікацію виборів і реакцію на протести в країні. Крім Лукашенка і його сина Віктора вони торкнулися сімох високопоставлених білоруських чиновників.

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