ЄС ввів санкції проти Лукашенка
Рада Європейського Союзу затвердила додатковий санкційний список за фальсифікацію виборів в Білорусі. Зокрема, вони зачепили і незаконно обраного президента Олександра Лукашенка.
Рішення було опубліковано в "Офіційному віснику" Європейського союзу.
ЄС вніс в чорний список Лукашенка і ще 14 білоруських чиновників. Серед них, зокрема, значиться син незаконно обраного глави держави Віктор Лукашенко. Всім фігурантам списку заборонять поїздки в ЄС, а також заморозять їхні активи на території союзу.
"Як президент Білорусії з владою над державними органами, він несе відповідальність за жорстокі репресії з боку державного апарату, проведені до і після президентських виборів 2020 року, зокрема – відсторонення ключових кандидатів від опозиції, довільні арешти, жорстоке поводження з мирними демонстрантами, а також залякування і насильство щодо журналістів", – пояснили такі заходи в ЄС.
Як відомо, легітимність Лукашенко як президента Білорусі в Євросоюзі не визнають. 12 жовтня рішення про персональні санкції проти нього затвердила Рада ЄС на рівні глав МЗС.
"Сьогодні міністри підтвердили, що пан Лукашенко не має жодної демократичної легітимності і політично дали своє "зелене світло", щоб почати підготовку наступного пакету санкцій, який міститиме самого Лукашенка", – заявив тоді офіційний представник глави дипломатії ЄС Жозеп Боррель.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
"Інавгурація" Лукашенка 23 вересня минула без оголошення й телетрансляції. Дата церемонії до останнього трималася в таємниці, про неї не знали навіть члени білоруського уряду.
У Мінську перекрили центральні вулиці, скувавши столицю Білорусі заторами.
Білоруські опозиціонери засудили таємну "інавгурацію" Лукашенка та вийшли на масові протести по всій країні.
Не обійшлося без силових методів розгону, водометів і поранених серед активістів. Сотні людей було затримано.
США, Канада, Україна та низка країн ЄС заявили, що таємна "інавгурація" Лукашенка є нелегітимною, оскільки результати виборів були сфальсифікованими.
Крім того, в ЄС заявили, що змушені переглянути відносини з офіційним Мінськом, оскільки дії Лукашенка не спрямовані на розв'язання кризи в Білорусі.
Більшість країн світу не визнали легітимність незаконно обраного президента Білорусі Олександра Лукашенка.