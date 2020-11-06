ЄС ввів санкції проти Лукашенка

Рада Європейського Союзу затвердила додатковий санкційний список за фальсифікацію виборів в Білорусі. Зокрема, вони зачепили і незаконно обраного президента Олександра Лукашенка.

Рішення було опубліковано в "Офіційному віснику" Європейського союзу.

ЄС вніс в чорний список Лукашенка і ще 14 білоруських чиновників. Серед них, зокрема, значиться син незаконно обраного глави держави Віктор Лукашенко. Всім фігурантам списку заборонять поїздки в ЄС, а також заморозять їхні активи на території союзу.

"Як президент Білорусії з владою над державними органами, він несе відповідальність за жорстокі репресії з боку державного апарату, проведені до і після президентських виборів 2020 року, зокрема – відсторонення ключових кандидатів від опозиції, довільні арешти, жорстоке поводження з мирними демонстрантами, а також залякування і насильство щодо журналістів", – пояснили такі заходи в ЄС.

Як відомо, легітимність Лукашенко як президента Білорусі в Євросоюзі не визнають. 12 жовтня рішення про персональні санкції проти нього затвердила Рада ЄС на рівні глав МЗС.

"Сьогодні міністри підтвердили, що пан Лукашенко не має жодної демократичної легітимності і політично дали своє "зелене світло", щоб почати підготовку наступного пакету санкцій, який міститиме самого Лукашенка", – заявив тоді офіційний представник глави дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

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