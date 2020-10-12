ЄС запровадить санкції проти Лукашенка – ЗМІ

Роман Груша Економіка 13:38, 12.10.2020 Оновлено: 13:43, 12.10.2020

Європейський Союз ухвалив політичне рішення щодо введення санкцій проти президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Відповідні рішення підтримали міністри закордонних справ 27 країн ЄС. Про це повідомляє російське пропагандистське інформагентство ТАСС з посиланням на джерела.

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