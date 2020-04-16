Полетіти з України можна буде до осені. Рейси відновляться у 2021 році – ексклюзив

Через пандемію коронавірусу Європейський Союз може закрити свої кордони до вересня 2020 року, що унеможливить міжнародні подорожі для українців іще на кілька місяців. Терміни відновлення сполучень днями озвучив президент Франції Еммануель Макрон під час відеоконференції з лідерами профспілок. Основна причина – різниця в протіканні епідемії в різних країнах світу. Мовляв, США іще не дійшли піку, а країни Азії, де зараз фіксують зниження кількості захворювання, може накрити друга хвиля епідемії.

Коли реально країни шенгенської зони почнуть відкривати кордони, а Україна відновлювати авіасполучення із зовнішнім світом – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Захід уже місяць як закритий для подорожей

Кордони країн-членів ЄС закрили в березні на місяць – до 17-18 квітня з уточненням, що в разі необхідності цей термін можуть подовжити. Поки що жодна країна, окрім Франції, не спрогнозувала подальших дій. Лише глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн в нещодавньому інтерв'ю порадила європейцям не бронювати літні відпустки, бо "наразі ніхто не може робити достовірних прогнозів на липень та серпень".

Тим часом у пресу прокрадаються чутки, зроблені на неофіційному рівні. В одному із чеських туристичних журналів написали, що кордони Італії залишаться закритими на 6-8 місяців. Такі оцінки навели журналісти сайту Тhelocal.it.

ЄС закрив кордони для туристів Ракурс

Судячи із останніх новин, уряди більшості країн, що пройшли пікову епідемію коронавірусу, зараз займаються пом’якшенням карантинних заходів. Про це вже заявила Австрія, Чехія, Норвегія і навіть Італія та Іспанія, які найбільше постраждали від пандемії. А от коли відкриватимуть кордони – не кажуть. Більшість експертів нині сходиться на тому, що ЄС справді залишиться закритим для туристів інших країн щонайменше до осені. І то, якщо перша хвиля пандемії піде на спад і вдасться в ручному режимі контролювати другу хвилю, яка без сумнівів, накриє світ у жовтні-листопаді.

"Навіть якщо пандемія COVID-19 піде на спад, то в найближчі місяці українцям не варто чекати відкриття кордонів поміж країнами. В найближчі півроку-рік Європа і весь світ будуть закритими для туризму", – спрогнозував нещодавно заступник міністра МВС Антон Геращенко.

"Глобальні подорожі можуть значно скоротитися, людям слід навчитися жити в нових умовах – пандемії коронавірусу", – запевнив в інтерв'ю OBOZREVATEL лікар-інфекціоніст Володимир Курпіта.

Однак серед українських експертів є й оптимістичні прогнози: деякі країни в ЄС почнуть відкриватися із червня-липня, щоб зайнятись підйомом своїх економік.

"Перекриття кордонів актуальне виключно для відтермінування початку епідемії. Тому питання їх відкриття радше політичне рішення, ніж епідеміологічне. Жодний кордон не здатний зупинити інфекційного збудника, а рівень міграції населення, пов'язаний з репатріацією громадян, уже давно прибрав кордони для коронавірусу", – вважає колишній санітарний лікар України Святослав Протас.

Що кажуть в аеропорту "Бориспіль" та "Жуляни"

Директор найбільшого українського аеропорту "Бориспіль" Павло Рябікін у коментарі OBOZREVATEL запевнив, як тільки уряди країн Шенгенської зони, а потім і український, скасують міграційні обмеження, аеропорт відновить роботу. Однак, коли точно це станеться і як із обмежень щодо перевезень будуть виходити інші країни – наразі ніхто точно не прогнозує. Сам аеропорт працює й зараз, обслуговуючи здебільншого авіакомпанії з вантажних рейсів.

Аеропорт "Бориспіль" 112 канал

"Відкрити "Бориспіль" і зняти міграційні обмеження всередині України замало. Важливо, щоб світ теж почав відкриватися. Оптимістично налаштовані авіаперевізники поставили продаж на Київ на травень, хтось планує з кінця червня, хтось – вересень-жовтень, ще хтось – із зимової навігації. Дехто говорить, що повноцінно авіаперевезення можуть відновитися тільки з початком літньої навігації 2021 року. Ми спілкуємося із колегами шенгенських країн і там поки мова йде про відновлення внутрішньошегенських перевезень на другу половину року. Хоча Австрія налаштована більш оптимістично. Наші авіа поки не роблять прогнозів. МАУ поки не відкриває жодних продажів, Lufthansa Group, із того, що ми бачимо з преси, налаштована до повноцінної роботи вже із зимової навігації. Але це не означає, що вони не літатимуть влітку. Будуть якось поетапно відновлювати мережу і відкривати нові лінії. Сам "Бориспіль" ні на хвилину не припинив свою роботу. Ми готові обслуговувати пасажирів у будь-який момент", – наголосив Рябікін.

Прессекретар столичного аеропорту "Жуляни" Галина Богданенко запевнила, що вони також готові до роботи. Їх найбільший авіаперевізник Wizz Air наразі скорочує 19% свого штату, а віднедавна почав продавати авіаквитки із відкритою датою. Схожим шляхом йдуть інші авіакомпанії, але дехто перебуває навіть на межі банкрутства.