ЄС позичив Україні 600 млн євро: коли доведеться віддавати і які відсотки

Європейська комісія в середу, 9 грудня, виділила Україні транш макрофінансової допомоги на суму 600 млн євро. Гроші підуть на боротьбу з COVID-19. Віддати борг потрібно буде до 2035 року. У відповідь на рішення вже з'явилася реакція президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Як повідомляє прес-служба ЄК, виконавчий віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс сказав, що це перший транш надзвичайної макрофінансової допомоги, який підтверджує солідарність ЄС з Україною.

"Україна як і раніше займає важливе місце в європейському порядку денному. Це наша сусідня країна, і вона належить Європі. Ми віддані пропонувати політичну, фінансову і технічну підтримку, особливо в цей час кризи, як відповідь на пандемію COVID-19 і подолання соціальних і економічних наслідків", – заявив Домбровскіс.

Домбровскіс повідомив про транш Україні Twitter Домбровскіса

Він звернувся до уряду і закликав продовжувати реформи, покращувати рівень життя українців і боротися з корупцією.

На рішення відреагував президент Зеленський та глава уряду Денис Шмигаль.

"Вдячний нашим партнерам у ЄС та особисто президенту ЄК і виконавчому віце-президенту за надання Україні макрофінансової допомоги в розмірі 600 млн євро. Це вагомий сигнал підтримки економічної стабільності та подальшого курсу реформ в Україні", – написав президент у Twitter.

Зеленський відреагував на виділення траншу Україні Twitter Зеленського

"Україна високо цінує підтримку Європейського Союзу. Вдячні Домбровскісу та Єврокомісії за черговий транш у сумі € 600 мільйонів. Це зміцнить макрофінансову стабільність у складні часи пандемії COVID19. Разом сильніші", – написав Шмигаль у Twitter.

Домбровскіс повідомив про транш Україні Twitter Домбровскіса

На яких умовах Україна отримала кредит

У Міністерстві фінансів пояснили, що Україна отримала від ЄС перший транш довгострокової позики під 0,125%. Погасити борг потрібно буде у червні 2035 року.

"Ми вдячні Європейській Комісії за надану підтримку, що безумовно є черговим відображенням стратегічного партнерства між Україною та Європейським Союзом. Отримані кошти будуть спрямовані на фінансування видатків державного бюджету, що сприятиме підтриманню фінансової стабільності в Україні", – зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Кошти було надано в рамках вже п’ятої програми, що реалізується відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння та Кредитної угоди з ЄС. Вона була укладена 23 липня 2020 року у Брюсселі і розрахована на загальну суму 1,2 млрд євро.

"На сьогодні, загальна сума пільгової кредитної допомоги ЄС, отриманої Україною в рамках реалізації протягом 2014 – 2020 років п’яти програм макрофінансової допомоги, сягнула 4,41 млрд євро", – додали у Мінфіні.

Кошти пішли на: зменшення зовнішнього фінансового навантаження на Україну, поліпшення її платіжного балансу і забезпечення бюджетних потреб.

Які зобов’язання має виконати Україна для отримання 2-го траншу (600 млн євро):

реформа управління державними фінансами;

належне урядування та верховенство права;

покращення бізнес-клімату;

секторальні реформи та реформи державних підприємств.

Нагадаємо, що отримання макрофінансової допомоги ЄС безпосередньо залежить від угод України з Міжнародним валютним фондом. Всупереч всім очікуванням, Київ не зміг домогтися чергового траншу Фонду в 2020-му році.

За словами міністра фінансів, досягнення угоди на рахунок візиту місії МВФ відкриє Україні шлях до отримання макрофінансової допомоги, до відновлення переговорів зі Світовим банком та іншими міжнародними партнерами.

"У нас ці кошти, звичайно, передбачені в бюджеті. Більш того, у нас були передбачені два транші від МВФ. Ми виконали всі структурні "маяки" для першого перегляду. Звичайно, зараз вже є інші структурні "маяки", щодо яких ми ще у процесі виконання", – запевнив Марченко.

Новина доповнюється...