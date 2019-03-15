Росіян покарали за агресію у Керченській протоці: ЄС завдав остаточного удару

Європейський Союз запровадив санкції щодо восьми росіян через напад РФ на українські кораблі і подальше захоплення моряків у Керченській протоці.

У список увійшли начальник прикордонного управління ФСБ по окупованому Криму Сергій Станкевич і командувач військами Південного військового округу Олександр Дворніков. Про це йдеться у рішенні, опублікованому в офіційному журналі ЄС у п'ятницю, 15 березня (щоб подивитися повний список потрапивших під санкції осіб – проскролльте до кінця сторінки).

"У зв'язку із застосуванням сили РФ, яке призвело до затримання українських військовослужбовців і кораблів 25 листопада 2018 року в Керченській протоці, Рада ЄС вважає, що вісім осіб повинні бути включені в список осіб, на яких поширюються обмежувальні заходи", – йдеться у заяві.

Одночасно з цим ЄС продовжив на півроку індивідуальні санкції проти Російської Федерації – до 15 вересня 2019 року.

Офіційний журнал ЄС

Офіційний журнал ЄС

Офіційний журнал ЄС

Офіційний журнал ЄС

Офіційний журнал ЄС

Офіційний журнал ЄС

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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