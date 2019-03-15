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Росіян покарали за агресію у Керченській протоці: ЄС завдав остаточного удару

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Європейський Союз запровадив санкції щодо восьми росіян через напад РФ на українські кораблі і подальше захоплення моряків у Керченській протоці.

У список увійшли начальник прикордонного управління ФСБ по окупованому Криму Сергій Станкевич і командувач військами Південного військового округу Олександр Дворніков. Про це йдеться у рішенні, опублікованому в офіційному журналі ЄС у п'ятницю, 15 березня (щоб подивитися повний список потрапивших під санкції осіб – проскролльте до кінця сторінки).

"У зв'язку із застосуванням сили РФ, яке призвело до затримання українських військовослужбовців і кораблів 25 листопада 2018 року в Керченській протоці, Рада ЄС вважає, що вісім осіб повинні бути включені в список осіб, на яких поширюються обмежувальні заходи", – йдеться у заяві.

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Одночасно з цим ЄС продовжив на півроку індивідуальні санкції проти Російської Федерації – до 15 вересня 2019 року.

Росіян покарали за агресію у Керченській протоці: ЄС завдав остаточного удару

Офіційний журнал ЄС

Росіян покарали за агресію у Керченській протоці: ЄС завдав остаточного удару

Офіційний журнал ЄС

Росіян покарали за агресію у Керченській протоці: ЄС завдав остаточного удару

Офіційний журнал ЄС

Росіян покарали за агресію у Керченській протоці: ЄС завдав остаточного удару

Офіційний журнал ЄС

Росіян покарали за агресію у Керченській протоці: ЄС завдав остаточного удару

Офіційний журнал ЄС

Росіян покарали за агресію у Керченській протоці: ЄС завдав остаточного удару

Офіційний журнал ЄС

Росіян покарали за агресію у Керченській протоці: ЄС завдав остаточного удару

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Загострення в Азовському моріСанкції проти Росії
Місце
Україна
Тег
Європейський Союз
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Комментарии на сайте не модерированы
Вальчук Вячеслав
Вальчук Вячеслав
Они делают вид, что вводят санкции, мы - что боремся с коррупцией.
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0
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Putin Serjio
Putin Serjio
Адский удар
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Junio Van
Junio Van
А мырычкы сидят за шоколадное щястье ... ))
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