Росіян покарали за агресію у Керченській протоці: ЄС завдав остаточного удару

Європейський Союз запровадив санкції щодо восьми росіян через напад РФ на українські кораблі і подальше захоплення моряків у Керченській протоці.
У список увійшли начальник прикордонного управління ФСБ по окупованому Криму Сергій Станкевич і командувач військами Південного військового округу Олександр Дворніков. Про це йдеться у рішенні, опублікованому в офіційному журналі ЄС у п'ятницю, 15 березня (щоб подивитися повний список потрапивших під санкції осіб – проскролльте до кінця сторінки).
"У зв'язку із застосуванням сили РФ, яке призвело до затримання українських військовослужбовців і кораблів 25 листопада 2018 року в Керченській протоці, Рада ЄС вважає, що вісім осіб повинні бути включені в список осіб, на яких поширюються обмежувальні заходи", – йдеться у заяві.
Одночасно з цим ЄС продовжив на півроку індивідуальні санкції проти Російської Федерації – до 15 вересня 2019 року.
Офіційний журнал ЄС
Офіційний журнал ЄС
Офіційний журнал ЄС
Офіційний журнал ЄС
Офіційний журнал ЄС
Офіційний журнал ЄС
Як повідомляв OBOZREVATEL:
25 листопада корабель РФ протаранив буксир ВМС України, після чого Росія застосувала зброю і захопила три судна.
Всі 24 членів їхніх екіпажів потрапили в полон, троє моряків отримали поранення.
27 листопада окупаційна влада Криму почала обирати запобіжний захід українським військовополоненим морякам. 15 українських моряків заарештували на два місяці.
28 листопада Київський районний суд Сімферополя на два місяці заарештував дев'ятьох офіцерів ВМС.
26 грудня суд завершив розгляд апеляцій на арешт українських моряків, відхиливши клопотання адвокатів.
27 грудня Україна висунула Росії вимогу про термінові переговори щодо військовополонених, проте в РФ заблокували пропозицію.
Станом на 27 грудня всі 24 захоплених українських моряків визнали себе військовополоненими.
28 грудня адвокат моряків Микола Полозов заявив, що ФСБ тисне на полонених українців.
У Росії припустили, що обмін 24 українських моряків може відбутися вже у 2019 році, проте не раніше, ніж президентські вибори в Україні.
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