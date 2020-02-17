ЄС вдарив по Білорусі жорсткими санкціями

Європейський Союз продовжив на рік обмежувальні заходи проти чотирьох громадян Білорусі.

Одночасно з цим було продовжено дію збройового ембарго відносно країни. Про це йдеться у заяві Ради ЄС.

"Рада вирішила продовжити обмежувальні заходи проти Білорусіна один рік, до 28 лютого 2021 року", – відзначили представники відомства.

Брюссель продовжив ембарго і санкції "у зв'язку з нерозкритими зникненнями двох опозиційних політиків, одного бізнесмена і одного журналіста в 1999-2000 роках".

Перші обмежувальні заходи відносно Білорусі та її президента Олександра Лукашенка ЄС ввів в зв'язку з порушеннями прав людини ще в 2002 році.

Європейський Союз продовжив на рік обмежувальні заходи проти чотирьох громадян Білорусі

Як повідомляв OBOZREVATEL, у лютому 2016 року ЄС частково зняв санкції, які діяли понад 13 років.

Брюссель не став продовжувати обмежувальні заходи проти 170 чиновників, включаючи Лукашенка, однак ембарго було залишено в силі.

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