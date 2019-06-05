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ЄС вдарить по Росії новими санкціями: що відомо

1.3тЧитати матеріал російською

Європейська комісія у четвер, 20 червня, має намір продовжити дію санкцій проти Російської Федерації.

"Економічні санкції Європейського Союзу щодо Росії повинні бути продовжені Єврокомісією 20 червня на шість місяців", – пише в Twitter брюссельський журналіст Рікард Йозвяк.

За його словами, дебатів з цього питання швидше за все не буде.

Європейська комісія має намір продовжити дію санкцій

Європейська комісія має намір продовжити дію санкцій

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Тема
Санкції проти Росії
Місце
Росія
Теги
Європейська КомісіяЄвропейський Союз
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Sladko Semen
Sladko Semen
Новые санкции это хорошо забытые старые?
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