ЄС вдарить по Росії новими санкціями: що відомо

Європейська комісія у четвер, 20 червня, має намір продовжити дію санкцій проти Російської Федерації.

"Економічні санкції Європейського Союзу щодо Росії повинні бути продовжені Єврокомісією 20 червня на шість місяців", – пише в Twitter брюссельський журналіст Рікард Йозвяк.

За його словами, дебатів з цього питання швидше за все не буде.

Європейська комісія має намір продовжити дію санкцій

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