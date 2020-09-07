ЄС створить 'чорний список' щодо Білорусі – ЗМІ

Європейський Союз має намір до середини вересня створити "чорний список" 31 високопосадовця Білорусі, проти яких будуть введені санкції.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерела в Євросоюзі. Зокрема, в список потрапить міністр внутрішніх справ країни Юрій Караєв.

Майже через місяць після початку масових демонстрацій проти результатів виборів, після яких Олександр Лукашенко оголосив про свою перемогу, ЄС придумав, як закликати уряд країни до нового голосування.

"Спочатку ми узгодили 14 імен, але багато держав визнали цю міру недостатньою. Зараз ми досягли консенсусу щодо ще 17", – сказав агентству один з дипломатів ЄС.

"Це високопоставлені чиновники, відповідальні за вибори, насильство і репресії", – додав він.

Міністри закордонних справ ЄС дали широке політичне схвалення санкцій – заборону на поїздки і заморожування активів ЄС – на зустрічі в Берліні в кінці минулого місяця, але не затвердили проти кого саме їх введуть.

Греція і Кіпр, які наполягають на роздільних санкціях проти Туреччини в суперечці в Східному Середземномор'ї, все ще повинні підтримати "чорний список" по Білорусі.

За словами дипломатів, всі 27 країн ЄС повинні погодитися з такими мірами, а Афіни і Нікосія можуть використовувати свою підтримку чорного списку Білорусі для вжиття жорстких заходів щодо Туреччини.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Європейський Союз офіційно не визнав результати виборів президента Білорусі, оскільки вважає їх ні чесними, ні справедливими.

Глава Європейського парламенту Давид Сасолі закликав "без зволікання" посилити тиск шляхом санкцій на режим Олександра Лукашенка.

За інформацією ЗМІ, Європейський Союз не вводитиме санкції особисто проти Лукашенка.

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