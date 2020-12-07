ЄС схвалив нові санкції проти Росії

Міністри закордонних справ Європейського Союзу схвалили нові санкції проти Росії у межах "справи Магнітського" через порушення в області прав людини.

Нові обмежувальні заходи набудуть чинності 10 грудня. Про це повідомив брюссельський журналіст Рікард Йозвяк на своїй сторінці в Twitter.

Це законодавство готувалося давно і отримало назву "європейського акту Магнітського" за аналогією з законом США.

У 2012 році Конгрес Конгрес США ухвалив "закон Магнітського", який накладає санкції на російських держслужбовців, підозрюваних у порушенні прав людини. У липні 2020 року Британія ввела персональні санкції проти 25 росіян в зв'язку зі "справою Магнітського".

У чому суть "справи Магнітського"

Юриста Сергія Магнітського заарештували в Росії в листопаді 2008 року за звинуваченням в ухиленні від сплати податків. У листопаді 2009 року він помер у слідчому ізоляторі "Бутирка". Захист заявив, що йому не надавали необхідну медичну допомогу, а правозахисники звинуватили в його смерті лікарів і силовиків.

Кримінальне переслідування Магнітського пов'язують з тим, що він розкрив багатомільярдну схему розкрадань з російського бюджету, до якого були причетні співробітники правоохоронних органів.

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