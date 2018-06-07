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ЄС розкритикував RAB-тарифи в Україні

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Секретаріат Енергетичного співтовариства Європейського Союзу рекомендував Національній комісії з енергетики і комунальним тарифам внести зміни в методику розрахунку RAB-тарифів в Україні.

"Одним з ключових принципів для кожної тарифної методології є забезпечення того, щоб тарифи були недискримінаційними, справедливо враховували інтереси інвесторів та споживачів і відображали економічно обґрунтовані витрати", - йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті організації.

Представники Енергоспівтовариства відзначають, що нинішня методологія розрахунку RAB-тарифів в Україні не повністю відповідає цим принципам.

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Крім того, вона допускає можливість непередбаченого прибутку для операторів.

Нагадаємо, з 1 квітня 2018 року Нацкомісія зможе встановлювати нові RAB-тарифи для обленерго. При цьому енергокомпанії повинні відповідати ряду критеріїв, а регулятор буде вирішувати, які обленерго отримають новий тариф, а які продовжать працювати за старою схемою "витрати +".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в розрахунках НКРЕКП йдеться, що тарифи на електроенергію для українців повинні бути на 49% вище.

Читайте всі новини по темі "Тарифи ЖКГ і субсидії" на сайті "Обозреватель".

Тема
Тарифи ЖКГ і субсидії
Місце
Україна
Об'єкти
Європейський СоюзНКРЕКУ
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