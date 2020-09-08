ЄС продовжить санкції проти Росії за агресію в Україні – журналіст

Посли Євросоюзу в середу, 9 вересня, продовжать санкції проти осіб і суб'єктів, відповідальних за підривання територіальної цілісності України.

Про це на своїй сторінці в Twitter написав кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Посли ЄС завтра дадуть зелене світло візовим заборонам і заморожування активів 175 осіб і 44 юридичних осіб, які, на думку блоку, підривали територіальну цілісність України. Продовження буде на шість місяців, як зазвичай", – написав журналіст.

9 вересня ЄС продовжить санкції проти Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL, Рада Європейського Союзу 13 березня продовжила на пів року санкції проти Російської Федерації.

Дипломатичні і економічні санкції проти Росії і низки російських чиновників і політиків були введені незабаром після анексії Криму.

США і ЄС створили свої санкційні списки російських осіб, причетних до анексії Криму. Зарубіжні активи цих персон були заморожені, а їхнє право на в'їзд в Америку і Європу ліквідовано.

Відтоді нові санкції проти Росії вводилися США і ЄС регулярно – після початку війни на Донбасі, після катастрофи малайзійського "Боінга777" рейсу МН17. Пізніше до них приєдналися як країни Великої Сімки, так і країни-партнери Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки, а також НАТО.

Санкції ЄС проти Росії містили в собі, серед іншого, заборону інвестицій у російські проєкти, заборону на продаж у Росію військових товарів та товарів подвійного призначення.

Також проти Росії діють такі санкції: