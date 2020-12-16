ЄС продовжить санкції проти Росії через Україну

Комітет постійних представників країн Європейського Союзу схвалив продовження санкцій проти Росії через порушення суверенітету і територіальної цілісності України.

Економічні обмежувальні заходи продовжать ще на шість місяців – до червня 2021 року. Про це повідомив брюссельський журналіст Рікард Йозвяк на своїй сторінці в Twitter.

"Посли ЄС схвалили продовження економічних санкцій щодо Росії на шість місяців", – зазначив він.

Для офіційного введення санкцій необхідне затвердження таких заходів Радою ЄС, а також подальша публікація постанови в "Офіційному журналі" Європейського Союзу.

Перші санкції ЄС щодо Росії були введені в 2014 році через агресію проти України. З того часу Євросоюз кожні пів року продовжує обмеження через відсутність прогресу у виконанні Росією Мінських угод щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Комітет постійних представників країн Європейського Союзу схвалив рішення Рікард Йозвяк Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL: Євросоюз 10 вересня офіційно продовжив на шість місяців санкції проти 175 осіб і 44 організацій, причетних до підриву територіальної цілісності України.

Санкції ЄС передбачали, зокрема, заборону інвестицій у російські проєкти, заборону на продаж у Росію військових товарів і товарів подвійного призначення.

Також проти Росії діють такі санкції: