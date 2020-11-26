ЄС продовжить антиросійські санкції, – ЗМІ

Лідери країн Євросоюзу у грудні планують продовжити економічні санкції проти Росії.

Про це повідомив брюссельський журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк на своїй сторінці у Twitter.За його даними, лідери ЄС пролонгують санкції без жодних суперечок.

"Економічні санкції ЄС проти Росії будуть продовжені на 6 місяців без будь-яких проблем, коли лідери зустрінуться 10 грудня. Дні, коли цей пункт займав час на самітах ЄС, давно минули" – написав журналіст.

Санкції проти Росії продовжать Twitter Рікарда Йозвяка

Зазначимо, що санкції ЄС щодо Росії були введені в 2014 році через агресію проти України. З того часу Євросоюз кожні пів року продовжує обмеження через відсутність прогресу у виконанні Росією Мінських угод щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Як повідомляв OBOZREVATEL: Євросоюз 10 вересня офіційно продовжив на шість місяців санкції проти 175 осіб і 44 організацій, причетних до підриву територіальної цілісності України.

Санкції ЄС передбачали, зокрема, заборону інвестицій у російські проєкти, заборону на продаж у Росію військових товарів і товарів подвійного призначення.

Також проти Росії діють такі санкції:

обмеження доступу до первинного та вторинного ринків капіталу ЄС для п'яти основних державних фінансових інститутів і їхніх контрольних дочірніх компаній, створених за межами ЄС, а також для трьох найбільших російських енергетичних і трьох оборонних компаній;

заборона на експорт та імпорт зброї;

заборона на експорт товарів подвійного призначення для військових цілей або кінцевих споживачів у Росії;

обмеження доступу Росії до деяких чутливих технологій і послуг, які може бути використано для видобутку й розвідки нафти.

6 жовтня президент Росії Володимир Путін заявив, що країна готова до зняття санкцій проти України.