ЄС продовжить антиросійські санкції, – ЗМІ

Валентина Гембарська
Валентина Гембарська
Економіка
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ЄС продовжить антиросійські санкції, – ЗМІ

Лідери країн Євросоюзу у грудні планують продовжити економічні санкції проти Росії.

Про це повідомив брюссельський журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк на своїй сторінці у Twitter.За його даними, лідери ЄС пролонгують санкції без жодних суперечок.

"Економічні санкції ЄС проти Росії будуть продовжені на 6 місяців без будь-яких проблем, коли лідери зустрінуться 10 грудня. Дні, коли цей пункт займав час на самітах ЄС, давно минули" написав журналіст.

Санкції проти Росії продовжать

Зазначимо, що санкції ЄС щодо Росії були введені в 2014 році через агресію проти України. З того часу Євросоюз кожні пів року продовжує обмеження через відсутність прогресу у виконанні Росією Мінських угод щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Як повідомляв OBOZREVATEL: Євросоюз 10 вересня офіційно продовжив на шість місяців санкції проти 175 осіб і 44 організацій, причетних до підриву територіальної цілісності України.

Санкції ЄС передбачали, зокрема, заборону інвестицій у російські проєкти, заборону на продаж у Росію військових товарів і товарів подвійного призначення.

Також проти Росії діють такі санкції:

  • обмеження доступу до первинного та вторинного ринківкапіталу ЄС для п'яти основних державних фінансових інститутів і їхніх контрольних дочірніх компаній, створених за межами ЄС, а також для трьох найбільших російських енергетичних і трьох оборонних компаній;

  • заборона на експорт та імпорт зброї;

  • заборона на експорт товарів подвійного призначення для військових цілей або кінцевих споживачів у Росії;

  • обмеження доступу Росії до деяких чутливих технологій і послуг, які може бути використано для видобутку й розвідки нафти.

6 жовтня президент Росії Володимир Путін заявив, що країна готова до зняття санкцій проти України.

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