ЄС поставив Києву умову для отримання 1,2 млрд євро траншу

Європейський Союз готовий надати Україні 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги.

Як пояснив віцепрезидент Європейської комісії, високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, для цього Київ повинен виконувати вимоги Міжнародного валютного фонду, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми також готові надати 1,2 млрд макрофінансової допомоги для того, щоб допомогти вирішенню проблем, які пов'язані з економічним спадом, який був викликаний коронавірусною пандемією, але для цього Україні необхідно конструктивно взаємодіяти з МВФ а також виконати всі ті вимоги, які стосуються посилення верховенства права в Україні", – сказав він на спільній із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою пресконференції у Києві.

ЄС надасть Україні новий транш допомоги Twitter Кулеби

Кулеба також прокоментував переговори з Боррелем у Twitter.

"Візит Жозепа Борреля задає тон інтенсивному порядку денному Україна-ЄС у найближчі тижні. Україна і надалі повністю віддана поглибленню інтеграції з ЄС, збільшенню торгівлі, взаємному зміцненню у світлі глобальних і регіональних викликів, визначенню нових амбітних цілей", – написав глава МЗС України.

Київ повинен виконати умову ЄС Twitter Кулеби

Кулеба оцінив переговори з Боррелем Twitter Кулеби

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 серпня Європейська комісія погодила програму допомоги Україні в розмірі 1,2 млрд гривень.

25 серпня Верховна Рада схвалила отримання Україною двох кредитів від ЄС – макрофінансової допомоги на 1,2 млрд євро на подолання наслідків коронакризи, і 50 млн євро – на дорожні проєкти.

14 вересня президент України Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію Меморандуму і Кредитної угоди між Україною і ЄС про отримання макрофінансової допомоги.