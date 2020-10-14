ЄС підтримав санкції проти громадян Росії через Навального

Посли Європейського Союзу схвалили санкції проти росіян, причетних до отруєння опозиціонера Олексія Навального.

Обмежувальні заходи будуть введені проти шести осіб та однієї організації. Про це повідомив брюссельський журналіст Рікард Йозвяк з посиланням на знайоме з ситуацією джерело.

За словами дипломата, рішення про введення санкцій підтримали в Комітеті постійних представників держав ЄС.

За попередніми даними, ЄС вже проводить письмову процедуру затвердження санкцій щодо "справи Навального". Очікується, що процес завершиться у четвер вранці.

Нагадаємо, що Німеччина і Франція готують пакет санкцій проти Росії через отруєння Олексія Навального. Обмежувальні заходи можуть зачепити зокрема й офіцерів Головного управління Генштабу ЗС РФ, більш відомого як ГРУ (Головне розвідувальне управління).

Санкціями пропонується заборонити їм в'їзд до Євросоюзу, а також заморозити активи.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Російського опозиціонера отруїли 20 серпня. З Росії його направили в стані штучної коми в Німеччину. У середині вересня Навального виписали з клініки в Берліні.

Мністр закордонних справ Німеччини заявив, що Євросоюз обов'язково введе проти Росії санкції, якщо ОЗХЗ підтвердить дані про отруєння Навального "Новачком".