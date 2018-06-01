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ЄС підготував удару у відповідь в торговельній війні з США

1.3тЧитати новину російською

ЄС введе заходи у відповідь на мита США на європейську сталь і алюміній.

"США не залишають нам вибору, окрім як звернутися до Світової організації торгівлі і ввести додаткові мита на ряд американських товарів", - заявив глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, передає Bloomberg.

Зокрема, відповідні заходи Європи торкнуться американських товарів на суму в 3,3 млрд доларів.

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"Ми будемо захищати інтереси ЄС в повній відповідності з міжнародними правилами торгівлі", - підкреслив Юнкер.

У списку товарів, на які можуть поширитися обмеження, потрапили мотоцикли Harley Davidson та американський бурбон.

У компанії-виробнику мотоциклів, в свою чергу, відзначили, що таке рішення Європейського Союзу матиме значний вплив на продажу Harley Davidson, а також на постачальників і клієнтів організації.

Нагадаємо, напередодні Мінфін США оголосив, що американський президент Дональд Трамп 1 червня введе 25% мита на імпорт сталі і 10% на імпорт алюмінію з країн ЄС, Канади та Мексики.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Трамп закликав Німеччину відмовитися від проекту "Північний потік-2" . Якщо Берлін припинить підтримку російського газопроводу, то Вашингтон почне обговорення з Брюсселем щодо нової торговельної угоди.

Особа
Жан-Клод Юнкер
Місце
США
Об'єкти
Європейський СоюзЄвропейська Комісія
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