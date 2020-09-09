ЄС одноголосно продовжив санкції проти Росії і пригрозив Кримському мосту

Посли Євросоюзу в середу, 9 вересня, продовжили на шість місяців санкції проти 175 осіб і 44 організацій за підрив територіальної цілісності України.

Про це на своїй сторінці в Twitter написав кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк. Відзначається, що на днях очікуються нові санкції проти будівельників незаконного Кримського мосту.

"Посли ЄС дали зелене світло на продовження санкцій на 6 місяців щодо 175 осіб та 44 організацій, які, як вважається, підірвали територіальну цілісність України. Скоро близько 15 осіб і кілька організацій будуть додані в цей список за причетність до будівництва Кримського моста", – сказано у повідомленні.

ЄС продовжив санкції проти Росії Twitter Рікарда Йозвяка

Про рішення продовжити санкції стало відомо напередодні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Дипломатичні і економічні санкції проти Росії і низки російських чиновників і політиків були введені незабаром після анексії Криму.

США і ЄС створили свої санкційні списки російських осіб, причетних до анексії Криму. Зарубіжні активи цих персон були заморожені, а їхнє право на в'їзд в Америку і Європу ліквідовано.

Відтоді нові санкції проти Росії вводилися США і ЄС регулярно – після початку війни на Донбасі, після катастрофи малайзійського "Боінга777" рейсу МН17. Пізніше до них приєдналися як країни Великої Сімки, так і країни-партнери Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки, а також НАТО.

Санкції ЄС проти Росії передбачали, зокрема, заборону інвестицій в російські проєкти, заборону на продаж в Росію військових товарів та товарів подвійного призначення.

Також проти Росії діють такі санкції: