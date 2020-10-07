Меркель не вдарить по слабкому місцю Путіна – Bloomberg
В Євросоюзі готуються завдати удару по уряду Володимира Путіна через отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.
За даними джерел Bloomberg, нові санкції не зачеплять російський газопровід в обхід України "Північний потік-2".
"Хоча контрзаходи майже неминучі, дії Європейського Союзу можуть складатися із заморожування активів і заборони на поїздки російських чиновників. За словами офіційних осіб, майже завершеного газопроводу "Північний потік - 2" між Росією і Німеччиною, справжнього слабкого місця Путіна, імовірніше, вони не зачеплять", – сказано в матеріалі агентства.
Відзначається, що обмеження проти силових структур Росії не нададуть належного впливу на Москву. Болючішими були б санкції проти олігархів і вищих посадових осіб.
"Будь-яке застосування хімічної зброї є серйозним актом і не може пройти без наслідків", – заявив головний представник Меркель Штеффен Зайберт після того, як Організація із заборони хімічної зброї опублікувала свої висновки.
"Найближчими днями у виконавчій раді ОЗХЗ і серед партнерів ЄС пройдуть термінові обговорення подальших кроків, які необхідно зробити", – додав він.
Раніше міністр закордонних справ Росії Хайко Маас заявив, що Європейський Союз обов'язково введе санкції проти Росії, якщо ОЗХЗ підтвердить дані про отруєння Навального.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
20 серпня Олексію Навальному стало зле прямо на борту літака. Літак екстрено сів, а політика терміново госпіталізували.
Опозиціонера доставили на лікування в Німеччину, у клініку Charite.
Там підтвердили, що Навальний був отруєний і впав у штучну кому.
14 вересня німецький уряд повідомив про те, що три незалежні експертизи, враховуючи і проведені у Франції і Швеції, підтвердили, що Навальний був отруєний речовиною з групи "Новачок".
Водночас під час телефонної бесіди президент Франції Еммануель Макрон також заявив Путіну, що у нього є докази того, що опозиціонера Навального отруїли "Новачком".
15 вересня Навальний поділився першим фото після отруєння і виходу з коми.
17 вересня опублікували відео із номера готелю в Росії, де могли отруїти Навального.