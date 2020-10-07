Меркель не вдарить по слабкому місцю Путіна – Bloomberg

В Євросоюзі готуються завдати удару по уряду Володимира Путіна через отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

За даними джерел Bloomberg, нові санкції не зачеплять російський газопровід в обхід України "Північний потік-2".

"Хоча контрзаходи майже неминучі, дії Європейського Союзу можуть складатися із заморожування активів і заборони на поїздки російських чиновників. За словами офіційних осіб, майже завершеного газопроводу "Північний потік - 2" між Росією і Німеччиною, справжнього слабкого місця Путіна, імовірніше, вони не зачеплять", – сказано в матеріалі агентства.

Відзначається, що обмеження проти силових структур Росії не нададуть належного впливу на Москву. Болючішими були б санкції проти олігархів і вищих посадових осіб.

"Будь-яке застосування хімічної зброї є серйозним актом і не може пройти без наслідків", – заявив головний представник Меркель Штеффен Зайберт після того, як Організація із заборони хімічної зброї опублікувала свої висновки.

"Найближчими днями у виконавчій раді ОЗХЗ і серед партнерів ЄС пройдуть термінові обговорення подальших кроків, які необхідно зробити", – додав він.

Раніше міністр закордонних справ Росії Хайко Маас заявив, що Європейський Союз обов'язково введе санкції проти Росії, якщо ОЗХЗ підтвердить дані про отруєння Навального.

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