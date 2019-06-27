"ЄС — головний партнер України": Порошенко підбив підсумки Угоди про асоціацію

Ухвалення Угоди про асоціацію з ЄС п'ять років тому стоїть в одному ряду зі здобуттям незалежності України.

Таку заяву на своїй сторінці у Facebook зробив п'ятий президент України, голова партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко. "5 років тому, 27 червня 2014 року, у Брюсселі мав високу честь, виконуючи волю українського народу, завершити процес підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС", — написав він.

За словами політика, перші роки життя цього документа були дуже складними: це і боротьба за ратифікацію Угоди, і нейтралізація масованої російської дезінформації та протидії, і створення внутрішньої архітектури її реалізації.

Петро Порошенко

"Сьогодні ми можемо пишатися тим, що вистояли у цій боротьбі і вже є перші вагомі успіхи. З початком дії поглибленої і всеосяжної зони вільної торгівлі з ЄС у 2016 році для української економіки відкрилося вікно можливостей. І вже за три роки ми досягли рекордного за всю історію рівня торгівлі між Україною та ЄС. ЄС — головний торговий партнер України з часткою понад 42% від загального обсягу експорту. Це не просто цифри, а фактор зростання добробуту кожної української родини. Ми будемо продовжувати працювати, щоб поглибити інтеграцію України до внутрішнього ринку ЄС", — наголосив Порошенко.

Він зазначив, що всі п'ять років свого президентства залишався відданий ідеї інтеграції України у європейські та євроатлантичні структури.

"Глибоко переконаний, що вступ до ЄС і НАТО — єдино правильний курс розвитку держави і гарантія незалежності, безпеки, територіальної цілісності і добробуту України. За моєю ініціативою цей курс був включений до Конституції України. Під прапорами членства у ЄС і НАТО зібралася і наша команда "Європейської солідарності". Наша мета — створити умови, необхідні для подачі заявки на членство в ЄС у 2023 році і почати передвступні переговори до 2028 року. Це цілком реально і збігається як із внутрішніми українськими, так і європейськими політичними і фінансовими циклами. Захистимо наше європейське майбутнє! Майбутнє України у Європі!" — зазначено у заяві.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

21 березня Україна підписала політичну частину Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

27 червня Україна і Європейський Союз підписали економічну частину Угоди про асоціацію, яка передбачає створення зони вільної торгівлі.

На догоду Росії Україна і ЄС поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі між Україною і Євросоюзом відклали на рік. Таким чином, вона почала діяти з 31 грудня 2015 року.

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